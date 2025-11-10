포천시, '교육발전특구 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간' 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시, 25일 교육발전특구 The+배움 성과공유회 참여 신청 접수

경기 포천시(시장 백영현)는 오는 25일 포천반월아트홀 대극장에서 '교육발전특구 The+배움 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간'을 개최한다.

'교육발전특구 The+배움 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간' 포스터. 포천시 제공

이번 행사는 교육발전특구 시범지역으로 선정된 이후 추진한 주요 사업의 성과를 시민과 공유하고, 포천 교육의 발전 방향을 함께 모색하기 위해 마련했다. 행사에서는 △교육발전특구 주요사업 발표 △디지털·인공지능(AI) 및 자기주도학습 분야 명사 특강 △초청 공연 등 다채로운 프로그램을 진행할 예정이다.

시는 학교(학생·학부모·교직원), 청소년단체, 교육발전특구 프로그램 참여자 등을 우선 대상으로 참여 신청을 받고 있으며, 교육발전특구에 관심 있는 시민 누구나 온라인으로 신청할 수 있다.

온라인 참여 신청은 11일부터 포스터 하단의 정보무늬(QR코드)를 통해 가능하며, 신청자에게는 행사 개최 전 별도로 안내할 예정이다.





포천시 관계자는 "이번 성과공유회는 교육발전특구 시범지역 주요 사업의 추진 현황을 시민과 함께 나누는 뜻깊은 자리"라며 "많은 시민들이 참여해 포천 교육의 미래를 함께 만들어 가길 바란다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

