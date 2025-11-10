포천시, 함께해 더 큰 행복 '사랑나눔연합김장' 1740박스 돌봄이웃 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 포천시 사랑나눔 연합김장 행사 개최

기관·단체·시민 등 300여명 참여 따뜻한 겨울 준비

경기 포천시연합김장추진위원회(위원장 박경식)는 지난 8일 포천종합운동장 주차장 일원에서 기관·단체 및 자원봉사자 300여 명이 함께한 가운데 '2025년 포천시 사랑나눔 연합김장 행사'를 개최했다.

백영현 포천시장(왼쪽 두 번째)이 지난 8일 포천종합운동장 주차장 일원에서 '2025년 포천시 사랑나눔 연합김장 행사'를 개최하고 있다. 포천시 제공

이번 행사는 돌봄이웃 지원을 위해 김장나눔 행사를 계획 중인 기관·단체들이 자체 사업비와 후원금을 모아 공동으로 추진한 것으로, 어려운 이웃에게 따뜻한 마음을 전하는 자리였다.

아울러 추진 과정에서 기관·단체 및 읍면동 간 중복지원을 방지하고, 자원봉사자들의 협력을 통해 지역사회 내 소통과 연대의 가치를 높였다.

행사에는 대한적십자사봉사회 포천시협의회를 비롯해 16개 기관·단체의 자체 사업비와 11개 기관·단체의 자원봉사자가 함께해 힘을 보탰다. 농협은행 포천시지부, (유)코리아베스트환경, 한탄강제이시(JC)팜, ㈜에셀, ㈜오내돈, ㈜바이오워터 등 지역 기업의 후원이 더해져 풍성한 나눔의 장이 되었다.

이날 행사 참가자들이 담근 8kg들이 1740박스 분량의 김장김치는 각 단체와 읍면동을 통해 지역 내 돌봄이웃에게 전달됐다.

박경식 연합김장추진위원장은 "올해에도 많은 기관·단체와 자원봉사자들께서 한마음으로 참여해주신 덕분에 지역사회가 서로를 돌보는 연대의 힘을 다시금 느낄 수 있었다"며 "오늘 담근 김장김치가 어려운 이웃들에게 따뜻한 응원과 온기로 전해지길 바란다. 앞으로도 지속가능한 나눔문화로 자리잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





백영현 포천시장은 "추운 계절을 앞두고 이웃을 위해 정성을 모아주신 모든 기관과 단체, 자원봉사자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "이번 행사는 시민이 하나가 되어 서로의 삶을 연결하고, 함께 살아가는 공동체의 가치를 다시 한번 확인하는 소중한 시간이었다"고 전했다. 이어 "앞으로도 포천시가 따뜻한 나눔의 도시로 자리매김할 수 있도록 적극적인 관심과 행정지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

