LS일렉트릭, '1329억 규모' 美 빅테크 전력시스템 수주

저압부터 고압까지 일괄 공급

LS일렉트릭이 미국 하이퍼스케일 인공지능(AI) 데이터센터 전력 공급에 필요한 1329억원 규모의 전력 솔루션 사업을 수주하면서 대형 수주를 이어가고 있다.

LS일렉트릭 북미 수출용 수배전반. LS일렉트릭

LS일렉트릭은 북미 빅테크(대형 정보기술 기업)와 9190만달러(약 1329억원) 규모의 AI 데이터센터 고압·저압 수배전반 및 변압기 공급 계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 프로젝트는 미국 테네시주에 구축되는 AI 데이터센터에 전력기자재를 공급하는 사업으로, LS일렉트릭은 내년 4월까지 AI 머신러닝을 위해 마련된 서버룸의 전기실 및 데이터센터 기계설비용 제품을 공급한다.

해당 빅테크는 LS일렉트릭이 지난해 말부터 올해 초까지 총 3100억원 규모의 전력 기자재 공급 계약을 체결한 바 있는 고객사다. LS일렉트릭은 기존에 진행 중인 사업에 대해 수행능력을 인정받은 결과로 평가하며, 향후 파트너십을 지속하길 기대한다는 입장이다.





LS일렉트릭 관계자는 "당사 최초로 하이퍼스케일 데이터센터에 필요한 전력 기자재를 저압부터 고압까지 모두 일괄 공급하게 됐다는 점에서 의미가 있다"며 "여러 고객으로부터 장기공급계약 문의가 이어지고 있어 현지 배전시장에서 가파른 성장세가 기대된다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

