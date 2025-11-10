전북도, 공공시설 무료 개방 '마이웨딩' 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도청 잔디광장·도립미술관·전라감영 3곳

전북도는 공공시설을 결혼식장으로 무료 개방해 소규모·실속형 결혼식을 지원하는 '2026 전북, 마이웨딩' 참여자를 모집한다고 10일 밝혔다.

전라감영 공공시설. 전북도 제공

저출산고령사회위원회의 '2024년 결혼·출산·양육 인식조사'에 따르면 미혼 남녀가 결혼을 늦추는 가장 큰 이유는 '경제적 부담'으로, 응답자의 75.5%가 이를 가장 큰 요인으로 꼽았다.

도는 이러한 현실을 반영해 공공시설을 활용한 맞춤형 예식 지원에 나섰다.

이번 사업은 ▲전북도청 잔디광장 ▲전북도립미술관 ▲전라감영 등 지역 상징성과 접근성이 좋은 도내 공공시설 3곳을 우선 개방해 진행된다. 내년에는 시범운영으로 예비부부 10쌍을 선정하며, 참여 자격은 예비부부 중 한 명 이상이 전북도에 6개월 이상 거주하면 된다.

선정된 이들은 예식 공간을 무료로 사용할 수 있으며, 도가 공모로 선정한 결혼 전문 협력업체를 통해 스튜디오·드레스·메이크업(S·D·M)부터 공간 연출, 현장 운영까지 결혼 준비 전 과정을 원스톱으로 이용할 수 있다.

예식 공간별 콘셉트도 차별화된다. 도청 잔디광장은 자연 속 야외 예식, 도립미술관은 독창적인 연출이 가능한 예술형 예식, 전라감영은 전통미를 살린 지역문화형 예식 연출이 가능하다.

신청은 10일부터 가능하며, 자세한 사항은 전북도 대표 누리집 내 '전북, 마이웨딩' 안내 페이지에서 확인할 수 있다. 예식 일정 예약은 안내 페이지에 게시된 링크를 통해 진행된다.

도는 이번 시범사업을 통해 공공시설의 활용도를 높이는 동시에 과도한 결혼 비용에 대한 부담을 완화해 청년층의 결혼 진입 장벽을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다. 향후 시범 운영 결과 및 도민 의견을 반영해 시설 확대와 지원 내용 보완도 추진할 계획이다.





천영평 도 기획조정실장은 "이번 사업이 청년들의 결혼 비용 부담을 낮추고, 지역의 공간을 생활 속 열린 예식 공간으로 활용하는 계기가 되길 바란다"며 "예비부부가 보다 안정적으로 결혼을 준비할 수 있도록 시범사업의 완성도를 계속 높여가겠다"고 말했다.





