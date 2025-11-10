20~21일 이천 부발종합운동장서 '첨단 방산드론 페스티벌' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30여개 기업 참가…정찰·자폭드론 등 다양한 제품 전시

경기도 이천시에서 오는 20~21일 최신 드론이 한자리에 선보이는 행사가 열린다.

AD

이천시는 20~21일 이틀간 부발읍 종합운동장에서 '2025 첨단 방산드론 페스티벌'을 개최한다.

'보여주고, 날아오르다-드론의 미래를 눈앞에서'라는 슬로건을 내세워 올해 처음 열리는 이번 행사에는 국내외 첨단 드론 기업들이 참여해 국방·산업·물류 등 다양한 분야의 드론 기술을 선보인다.

행사에서는 국내외 30개 기업이 50여 부스를 마련해 감시정찰·자폭드론·안티드론·멀티기능 드론 등 다양한 제품과 기술을 전시하며, 국방·소방·배송 등 다양한 분야의 응용 기술도 시연한다.

행사장에는 드론 축구, 드론 배달 실증 체험, 드론 조립 및 비행 교육 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 선보인다.

시는 이번 페스티벌을 통해 첨단 드론 산업 생태계 구축과 산업 네트워크 강화를 추진하고, 기업과 군부대 간 협력체계를 확대해 드론 산업 거점도시로 발돋움할 계획이다.





AD

김경희 이천시장은 "드론 산업은 미래 첨단산업의 핵심 분야"라며 "이번 페스티벌이 이천이 기술 실증과 산업 협력의 중심 도시로 도약하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>