신한장학재단, 순직소방관 자녀 장학지원 공로 국무총리 표창

신한장학재단은 순직·공상 소방관 자녀장학금 지원 사업의 공로를 인정받아 '제63회 소방의 날' 유공 정부포상에서 국무총리 표창을 받았다고 10일 밝혔다.

재단은 2012년 소방방재청과 업무협약을 맺고 헌신한 소방관들의 뜻을 기리면서 이들의 자녀들이 안정적으로 학업을 지속할 수 있도록 매년 장학금을 지원해왔다.

특히 내년부터는 연 600만원의 생활비 및 자기계발비 지원과 함께 해외 교환학생 프로그램과 해외 석·박사과정 지원 등 글로벌 리더 육성을 위한 장기 성장 프로그램을 신설한다.

신한금융 관계자는 "국가와 국민을 위해 헌신하신 소방관들의 숭고한 희생에 깊은 감사를 드린다"며 "앞으로도 기업시민으로서 사회적 책임을 다하고 순직·공상 소방관 자녀들이 안정적으로 학업을 이어가고 꿈을 이룰 수 있도록 장학사업을 지속할 것"이라고 말했다.





한편 신한장학재단은 2006년부터 지금까지 취약계층 중·고·대학생 및 법학전문대학원생, 경찰관·소방관·해양경찰관 순직·공상 유공자 자녀 등 약 3000명에게 총 415억원의 장학금을 지원하고 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

