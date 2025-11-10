한국과학기술한림원 "과학기술 혁신, 함께 가야 멀리 간다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 '과학기술 인재 확보·R&D 생태계 혁신 방안' 긍정 평가…현장 의견 반영 강조

한국과학기술한림원은 정부가 발표한 '과학기술 인재 확보 전략 및 연구개발 생태계 혁신 방안'에 대해 "방향성이 올바르며 과학기술계의 제안을 폭넓게 반영했다"고 평가했다.

한림원은 지난 7일 논평을 통해 "이재명 대통령이 직접 과학기술인과 국민에게 정책을 발표한 것은 정부가 과학기술을 중시하고 현장 의견에 귀 기울이겠다는 의지를 보여준 것"이라고 환영했다.

AD

한림원은 이번 정책이 제시한 과학자 성장 트랙과 연구자 중심의 지원 체계를 높게 평가했다.

초·중등 단계부터 대학원생, 신진연구자, 국가과학자에 이르는 전 생애 인재 육성 로드맵, 청년·신진 연구자의 일자리 확대와 기초연구 지원 강화, 산학연 인재 순환 활성화 등이 창의와 자율, 도전의 가치를 구현할 수 있는 인재 정책으로 평가된다고 밝혔다.

또한 연구자 자율성과 책임을 강화하고, 예측 가능한 정부 연구개발(R&D) 투자 체계를 확립하려는 방향이 지속가능한 연구 생태계 조성에 기여할 것으로 내다봤다.

한림원은 과학기술 인재 성장과 연구개발 혁신, 산업 발전은 상호 유기적으로 연결된 만큼 국가 차원의 범부처 통합 거버넌스 아래 정교한 운영 설계가 병행돼야 한다고 강조했다.

특히 우수 인재의 의대 쏠림 현상이 심화된 상황에서 과학자의 사회적 위상 강화를 위해 '국가과학자 제도' 외에도 우수 과학자가 지속적으로 인정받고 성장할 수 있는 국가적 보상체계가 필요하다고 제언했다.





AD

한림원은 "이번 정책이 실제 혁신으로 이어지기 위해선 세부 실행전략의 구체화와 현장 안착이 필수"라며 "폭넓은 의견 수렴과 충분한 조율을 통해 국민과 과학기술계가 함께 공감할 수 있는 장기적 안목의 견고한 R&D 시스템이 구축되길 기대한다"고 밝혔다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>