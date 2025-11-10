국립익산박물관, 전통 판소리 '춘향가' 특별공연..."주요 장면 현대적으로 각색"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일 공연

국립익산박물관은 오는 15일 오후 전통 판소리 '춘향가'의 주요 장면을 현대적인 음악적 감각으로 재구성한 특별 공연을 개최한다.

K-판(PAN)', 'K-팝(POP)!'시리즈 두 번째 공연 포스터. 국립익산박물관 제공

이번 공연은 지난 10월 첫 번째 공연에 이어 'K-판(PAN)', 'K-팝(POP)!' 시리즈의 두 번째 이야기로 마련됐다.

첫 공연에 이어, 이번 공연에서도 김정배 교수(원광대학교 문예창작학과)가 해설자로 참여해, 판소리 '춘향가'의 이야기와 감정을 더욱 깊이 있게 전달할 예정이다.

출연진은 소리꾼 박가빈 명창과 고수 신동선이 전통의 울림을 이어가며, 인문밴드 레이(기타 이상욱, 바이올린 신이나·송동준, 첼로 김주빈, 해금 심재린)와 객원보컬 소프라노 박서정이 함께한다. 이들은 고전 판소리의 서사를 현대적 감각으로 재구성하며, 전통과 현대를 넘나드는 감동적인 무대를 선보인다.

국립익산박물관 관계자는 "지난 10월 첫 번째 공연에 이어, 이번 공연도 전통 판소리의 감동을 K-POP의 음악적 표현으로 더욱 깊이 있게 확장한 무대이다. '춘향가'의 서사를 현대적인 방식으로 풀어내며 전통과 현대가 어우러지는 특별한 무대를 선보이며, 더욱 풍부하고 다채로운 음악적 경험을 선사할 것이다"라고 전했다.





이번 공연은 오는 15일 오후 2시, 국립익산박물관 로비에서 진행되며, 관람은 무료다. 자세한 내용은 국립익산박물관 홈페이지에서 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

