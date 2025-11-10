최태원, 롤드컵 '쓰리핏' T1에 축전…"왕조 전설 끝없이 이어지길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"팀워크·포기하지 않는 정신이 성과 이뤄내"

최태원 SK그룹 회장이 e스포츠 대회 '리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십(롤드컵)'에서 '쓰리핏'(3-peat·3연속 우승)을 달성한 SK그룹 소속팀 T1에 축전을 보냈다.

10일 IT 업계에 따르면 최 회장은 전날 T1이 롤드컵 우승을 확정지은 뒤 보낸 축전을 통해 "전무후무한 3연속 우승에 진심으로 축하의 박수를 보낸다"며 "개개인의 탁월한 능력뿐만 아니라 팀워크, 끝까지 포기하지 않는 정신이 이뤄낸 성과"라고 격려했다.

이어 "수많은 도전 속에서 서로를 믿고 한계를 넘어선 모습은 전 세계 팬들에게 깊은 감동과 자부심을 안겨줬다"며 "앞으로도 T1 왕조의 전설이 끝없이 이어지길 기대한다"고 전했다.

전날 T1은 9일 중국 청두 동안호 스포츠공원 다목적체육관에서 열린 2025 월즈 결승전에서 KT 롤스터를 세트 스코어 3:2로 꺾고 우승했다. 2023년과 2024년에 이은 세 번째 연속 우승으로, LoL e스포츠 사상 3연속 우승은 T1이 최초다.

SK텔레콤 산하 스포츠단으로 출발한 T1은 현재 최대 주주인 SK스퀘어의 지원을 받고 있다. SKT도 T1 창단 이래 후원을 이어오고 있다.

SK스퀘어는 2019년 미국 미디어 그룹 컴캐스트와 T1의 공동 경영을 시작했다. 이후 SK스퀘어는 T1의 최대 주주로서 팬덤 기반 스폰서십 계약과 MD(굿즈 등) 사업 부문 성장, 지식재산권(IP) 활용 신사업 개발 등 성과를 내왔다. 특히 지난 7월에는 LoL 팀의 주장이자 LoL 명예의 전당에 오른 '페이커' 이상혁 선수와 4년 재계약을 성사시켰다.





SK스퀘어에 따르면 T1의 매출은 2023년 346억원에서 지난해 510억원으로 47% 증가했다. 올해도 50% 이상 성장해 700억원대를 기록할 전망이다. T1의 매출 대부분은 글로벌 팬의 영향으로 해외에서 발생하는 것으로 알려졌다.





