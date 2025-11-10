유한양행, J&J와 '렉라자 병용요법' 韓 공동 판촉 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유한양행은 존슨앤드존슨의 제약부문 국내 법인인 ㈜한국얀센과 비소세포폐암 치료제인 '렉라자®(레이저티닙)-리브리반트®(아미반타맙)' 병용요법의 국내 판촉 활동을 ㈜유한양행과 공동으로 진행한다고 밝혔다.

양사는 지난달 31일에 협약식을 체결하고, 렉라자®-리브리반트® 병용요법에 대한 공동 판촉 활동을 전개하기로 협의했다.

조욱제 유한양행 대표(오른쪽)와 크리스찬 로드세스 한국얀센 대표가 지난달 31일 협약식 이후 기념사진을 촬영하고 있다. 유한양행

국내 렉라자®-리브리반트® 병용요법의 판촉 활동은 글로벌 판권을 보유하고 있는 존슨앤드존슨이 주도해 왔으며, 이번 협약을 통해 ㈜유한양행과 공동으로 진행하게 된다. ㈜유한양행은 그간 렉라자® 단독요법의 판촉을 담당해 왔으며 이번 협약으로 병용요법에 대한 공동 판촉으로 역할을 확대하게 됐다.

이번 협약을 계기로 양사는 렉라자®-리브리반트® 병용요법의 접근성 확대를 위해 긴밀한 협업 체계를 구축할 계획이다. 각 치료제의 유통은 기존대로 리브리반트®는 존슨앤드존슨이, 렉라자®는 유한양행이 맡는다.

리브리반트®는 EGFR과 MET을 동시에 억제하는 최초의 이중 특이적 항체이며, 렉라자®는 3세대 EGFR 티로신 키나아제 억제제(TKI)이다. 이번 병용요법에 대한 공동 마케팅은 글로벌 3상 임상연구(MARIPOSA)에서 확인된 리브리반트®-렉라자® 병용요법의 유의미한 임상적 유효성과 안전성 프로파일을 바탕으로,i ii 국내 의료진에게 해당 병용요법의 치료 가치를 적극적으로 알리고, 치료 접근성을 개선하기 위한 양사 간의 합의된 취지에서 기획됐다.

조욱제 유한양행 대표는 "렉라자®는 국산 폐암 신약으로 EGFR 변이 비소세포폐암에서 새로운 이정표를 세웠다. 렉라자®-리브리반트® 병용요법이 임상 연구를 통해 치료 가치를 입증한 만큼, EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료제로 공고히 자리 잡을 수 있도록 ㈜한국얀센과 적극 협업하겠다"고 밝혔다.





렉라자®-리브리반트® 병용요법은EGFR 엑손 19 결손 또는 엑손 21(L858R) 치환 변이 비소세포폐암의 1차 치료제로 올해 1월 식품의약품안전처의 허가를 받았다.





정동훈 기자

