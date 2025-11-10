조달청 신임 차장에 강성민 구매사업국장 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부는 10일 조달청 신임 차장에 강성민(75·사진) 구매사업국장을 임명했다.

강성민 조달청 신임 차장. 조달청 제공

강 차장은 행정고시(40회) 출신으로 1998년 조달청에서 공직에 입문한 후 28년간 기획재정담당관, 서울지방조달청장, 시설사업국장, 구매사업국장 등 주요 조달 보직을 두루 거쳤다.

조달품질원 설립과 국유재산 관리업무 이관 등 조달청 기능 개편에 중추적 역할을 한 것으로 평가받는 강 차장은 국제협력과장과 런던 조달관을 거치면서 해외조달 분야에서 전문성도 쌓았다.

또 시설사업국장으로 재임하면서 8조원 상당의 LH 업무를 조달청으로 이관하고 대형공사 유찰 방지 방안을 마련했다. 구매사업국장 재임 당시에는 지방정부의 조달 자율성을 확대, 책임성을 강화하는 '공공조달 개혁방안' 마련을 주도하는 등 굵직한 제도 개선을 도맡아 추진했다.





강 차장은 "우리 사회가 직면한 인공지능(AI) 전환과 인구·산업 구조 대전환의 중심에서 조달청이 실질적인 조달개혁의 성과를 창출할 수 있도록 책임과 열정을 다하겠다"고 취임 소감을 밝혔다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

