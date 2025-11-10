경찰청, 캄보디아와 ‘코리아 전담반’ 설치…“24시간 신고 대응”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신속한 피해자 구조 및 수사공조

경찰청은 10일 캄보디아 경찰청과 '코리아 전담반'을 설치했다고 밝혔다.

이번 양해각서(MOU) 체결은 우리 국민 피해가 집중된 온라인 스캠 범죄 단지에 대한 현장 대응력 강화와 정보공유 등 실질적 협력체계를 제도화한 것이다. 코리아 전담반은 한국과 캄보디아 경찰관들이 함께 근무하는 24시간 대응 기구로, 한국인 관련 사건의 신고 접수부터 피해자 구조·수사·피의자 송환까지의 전 과정을 신속히 처리한다.

유재성 경찰청장 직무대행은 조현 외교부 장관과 함께 써 소카 캄보디아 부총리 겸 내무부 장관을 만나 초국경범죄 근절을 위한 범정부 공조 체계 구축 및 법·제도 정비 방안을 논의했다. 또한 프놈펜 인근 스캠단지를 둘러보고, 현장 공조 체계 구축 및 피해자 보호 방안을 점검했다.

경찰청은 향후 코리아 전담반 운영을 태국·베트남·라오스 등 주변 아세안 국가와 공유해 '범죄 예방→피의자 검거 및 송환→피해 회복'으로 이어지는 완결형 국제공조 모델로 발전시킬 계획이다.





유 직무대행은 "코리아 전담반이 양국 경찰 간 신뢰와 협력의 상징이자, 양국 국민이 체감하는 안전 보호의 실질적 전초기지가 되길 기대한다"며 "전문 수사관 파견과 기술·장비 지원을 통해 코리아 전담반이 더욱 효과적으로 활동할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

