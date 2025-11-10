본문 바로가기
KB인베, 과일 IP 회사에 100억 추가 투자

권현지기자

입력2025.11.10 09:51

58개 과일 IP 보유한 H&B아시아
"농가소득·지역경제 상생"

KB금융그룹이 국내 과일 산업에 대규모 투자를 집행하며 지역 농가와 동반 성장을 모색한다. 단순한 수익 추구를 넘어 농가와 지역 산업의 생태계를 키우는 '상생형 투자 모델'을 구현하겠다는 목표다.

10일 KB인베스트먼트는 해외 과일 지적재산권(IP) 회사 H&B아시아에 100억 원을 투자했다고 밝혔다. KB금융그룹 계열사가 기존 투자한 자금을 포함하면 H&B아시아 창업자인 김희정 대표에 이어 두 번째로 많은 지분을 확보하게 됐다.


H&B아시아는 글로벌 신품종 과일 IP의 독점 확보가 가능한 국내 유일한 업체다. 일명 '클럽품종'이라고 불리는 신품종 과일들은 품종보호권을 통해 IP 보유사가 재배와 유통 권한을 배타적으로 확보할 수 있는 구조다. 뉴질랜드의 제스프리 인터내셔널의 '제스프리 키위'나 미국 IFG의 '블랙 사파이어 포도'도 이 같은 클럽품종에 속한다. 사업성이 우수할 뿐 아니라 기존 품종 대비 뛰어난 당도와 식감을 자랑하며 기후변화와 병충해 등 적응력이 좋아 재배 효율도 높다.


H&B아시아는 현재 아시아권에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 '엔비 사과'를 비롯해 58개에 이르는 과일 IP를 보유하고 있다. H&B아시아의 직영 농장과 제휴 농가들에서 수확되는 프리미엄 과일들은 코스트코·이마트 등 대형 마트와 백화점, 쿠팡·마켓컬리 등 다양한 온·오프라인 채널을 통해 유통된다.


김 대표는 뉴질랜드 키위 업체 제스프리의 첫 한국 지사장 출신이다. 29세에 1인 지사장을 맡은 김 대표는 10년간 회사의 매출을 20억 원에서 600억 원으로 끌어올렸다. 이후 한국 과수 농업의 미래가 IP에 있다고 보고 창업에 뛰어들었다. 특허가 있는 신품종을 재배해야 농가에서 재배하는 과일의 가격을 방어하고 품질을 유지할 수 있다는 판단이었다. 김 대표는 "이번 투자를 통해 과수 분야를 자본과 기술력이 결합된 산업으로 확장해 나갈 수 있는 토대를 마련했다"며 "세계 과수 산업이 클럽품종 중심으로 빠르게 재편되고 있는 만큼 한국 과일이 아시아를 넘어 세계 시장에서도 인정받을 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.


KB인베스트먼트가 H&B아시아 투자에 나선 것은 대규모 자본 투입을 통해 농업 분야의 혁신 기업 성장을 지원하며, 궁극적으로 지역 농가의 소득 증대와 지역 경제 활성화에 기여하는 선순환 구조를 구축하기 위해서다. 윤법렬 KB인베스트먼트 대표는 "특허가 있는 신품종 재배를 통해 국내 과수 농가의 소득을 높이고 맛있는 과일을 국민들의 식탁에 제공하겠다는 것"이라고 설명했다. H&B아시아가 전국 계약 농가와 협력해 재배·수매·유통 전 과정을 통합 관리함으로써 농가들은 안정적인 수매가격을 확보하고 기업은 안정적으로 고품질의 과일을 생산할 수 있다.


H&B아시아의 수익 모델을 통해 농업이 단순한 1차 산업을 넘어 고부가가치 IP 산업으로 진화할 가능성도 높게 평가했다. 품종 보호권이라는 IP를 기반으로 장기간 안정적인 수익구조를 구축하며 국내 농가와 기업의 상생 협력이 가능하다는 분석이다. KB인베스트먼트 관계자는 "미국과 뉴질랜드, 중국 등 농업 선진국에서는 이미 클럽품종 기반의 농업 모델이 빠르게 확산하고 있다"며 "특히 기후변화로 기존 품종의 생산성이 저하되고 있는 현재 국내 농업 상황에서 클럽품종은 농업의 생산성과 수익성을 함께 확보할 수 있는 효과적인 대안이 될 것"이라고 설명했다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
