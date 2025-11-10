SK플라즈마, 인도네시아 국부펀드와 혈액제제 투자 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 출범한 다난타라 인도네시아와 설비투자 협의 본격화

필수의약품 생산설비 확보로 수입의존도↓·자급력↑ 기대

SK플라즈마가 짓고 있는 인도네시아 혈액제제 설비에 현지 국부펀드의 러브콜이 이어지고 있다.

김승주 SK플라즈마 대표(오른쪽)가 판두 자흐리르 다난타라 인도네시아 최고투자책임자와 혈액제제 생산 인프라 투자를 위한 MOU를 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. SK플라즈마

SK플라즈마는 인도네시아 국부펀드인 다난타라 인도네시아와 혈액제제 생산 인프라 투자를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 10일 밝혔다. 지난해 국내 기업 최초로 인도네시아투자청과 투자 계약을 체결한 이후 두 번째 협력 사례다.

MOU 따라 양사는 SK플라즈마코어 인도네시아 투자를 위한 방향성과 절차에 대한 협의를 본격화할 예정이다. SK플라즈마코어는 인도네시아 혈액제제 생산설비 구축을 위해 설립한 합작법인으로 SK플라즈마가 1대 주주, 인도네시아투자청(INA)이 2대 주주로 참여 중이다.

다난타라는 올해 초 인도네시아 정부가 INA에 이어 두 번째로 설립한 국부펀드다. 다난타라는 광물, 신재생 에너지 등과 함께 헬스케어를 8대 핵심 영역으로 설정하고 혈장 및 헬스케어 관련 인프라에 대한 투자를 진행할 계획이라고 밝힌 바 있다.

다난타라 측은 혈장 유래 의약품의 수입 의존도를 낮추고 필수의약품에 대한 자급력을 확보하기 위해 MOU를 체결했다고 밝혔다. 혈액제 사업에 대한 투자를 시작으로 인도네시아 필수의료 인프라 강화를 위한 협력을 확대해 나갈 계획이다.

판두 자흐리르 다난타라 최고투자책임자는 "필수의료 서비스에 대한 수입 의존도를 줄여 안정적인 국가 보건 시스템을 구축하는 것은 우리의 주요 투자 전략 중 하나"라며 "이번 MOU는 SK 플라즈마의 기술 전문성을 바탕으로 국가 차원의 투자를 통해 세계적 수준의 보건의료 인프라를 확보해 나가는 중요한 기점이 될 것"이라고 전했다.

SK플라즈마는 INA를 비롯한 기존 주주와 다난타라 등 국부펀드와 긴밀한 협업을 통해 인도네시아 혈액제제 프로젝트를 성공적으로 완수해 나간다는 계획이다.

김승주 SK플라즈마 대표는 "SK플라즈마코어가 짓고 있는 카라왕 생산설비는 단순 의약품 공장을 넘어 인도네시아 국민 건강과 필수의약품 주권과 직결되는 국가적 사업"이라며 "국부펀드를 비롯한 인도네시아 정부 주요 기관과 긴밀한 협업을 통해 고품질의 혈액제제를 안정적으로 공급할 수 있는 생산설비를 차질 없이 구축해 나갈 것"이라고 말했다.





한편 SK플라즈마는 인도네시아 보건부로부터 혈액제제 사업권을 확보하고 합작법인 SK플라즈마코어를 설립해 혈액제제 공장을 건설을 추진하고 있다. 2026년 4분기 가동을 목표로 하는 신규 공장은 카라왕산업단지 내에 대지 면적 약 4만9000㎡ 규모로 연간 60만ℓ 혈장을 분획해 알부민, 면역글로불린 등 혈액제제를 생산할 계획이다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

