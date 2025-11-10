부산교육청, 하반기 유아교육 정책협의회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공사립유치원장 340여명 참여, 현장 맞춤형 정책 추진 강화

부산시교육청(교육감 김석준)은 11일 오후 부산진구 양정동 교육연구정보원에서 공사립 유치원장 340여명을 대상으로 2025 하반기 유아교육 정책협의회를 개최한다.

이번 정책협의회는 부산유아교육 정책 방향을 공유하고, 현장의 목소리가 담긴 정책을 구현하며 교육공동체가 체감할 수 있는 실질적 변화를 도모하기 위해 마련됐다.

협의회에서는 먼저 부산교육청 소속 박재현 변호사가 나서 유치원 교육활동 보호를 위한 관리자 대응 방안을 사례 중심으로 강의한다. 이를 통해 다양한 상황에 대한 구체적인 대응 방법과 해결책을 모색할 예정이다.

이어 부산유아교육 정책 안내와 질의응답 시간이 진행된다.

주요 정책은 ▲교육과정 및 방과후과정(돌봄) 내실화 방안 ▲유치원 자율장학 활성화 지원 ▲부산형 유보통합 추진 방향 ▲학부모 양육 부담 경감 지원 등이 소개된다.





김석준 교육감은 "유치원은 저출생 위기와 유보통합 등 사회적 변화에 가장 먼저 직면하고 있다"며, "현장 소통의 기회를 확대하여 유치원과 유아교육 정책을 긴밀히 연계하고, 현장 맞춤형 정책이 실현될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

