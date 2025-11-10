인제군, 지역 특화 교육생태계 구축…'더나은교육지구' 지속 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군, 2026~2029년 4년간 총 16억원 투입

지역 특화 교육 프로그램 지속 운영

강원도 인제군과 교육청, 학교, 지역사회가 유기적으로 협력하는 지역 교육공동체 '더나은교육지구' 사업이 2026년에도 지속 추진된다.

최상기 인제군수가 최근 인제군청 소회의실에서 신경호 강원특별자치도교육감, 최수호 인제교육지원청 교육장 등과 '더나은교육지구 재지정(3기) 업무협약'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 인제군 제공

AD

군은 최근 인제군청 소회의실에서 강원특별자치도교육청(교육감 신경호), 인제교육지원청(교육장 최수호)과 함께 '더나은교육지구 재지정(3기) 업무협약'을 체결했다.

'더나은교육지구'는 강원특별자치도교육청이 주관하는 교육협력사업으로 학교 교육과 지역사회의 다양한 자원을 연결해 아이들이 더 잘 성장할 수 있도록 교육청과 지방자치단체가 함께 만드는 지역 교육공동체를 의미한다.

이번 협약은 2018~2021년 1기, 2022~2025년 2기에 이어 추진되는 3기 사업으로 2026년부터 2029년까지 4년간 총사업비 16억원(연 4억원)이 투입된다.

군은 '학교와 지역이 함께 만드는 인제형 교육공동체' 실현을 목표로, 3기에서도 지역 특성을 반영한 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.

먼저 '수달이 민·관·학 협의체'를 중심으로 한 협력체계를 이어간다. '수달이'는 '수평적 소통으로 달라지는 교육'의 줄임말로, 인제더나은교육지구의 방향 설정과 협력 강화를 위한 중간지원조직 역할을 수행한다.

또한 지구 중점 공동사업인 '인제 닮은 인재 프로젝트'도 계속 추진한다. 이 사업은 인제의 문화·자연·생활 자원을 활용한 체험형 지역 인재 양성 프로그램으로 관내 유·초·중학교 학생을 대상으로 마을·역사·문화 등을 주제로 한 1일 체험 활동 등 운영한다.

이 밖에도 다양한 교육과정과 프로그램을 담은 '마을자람터'와 '학교자람터'를 지속적으로 운영한다.





AD

최상기 인제군수는 "학교와 지역이 함께 아이들을 키우는 교육공동체 실현을 위해 지역의 모든 역량을 모아가겠다"며 "이번 협약을 계기로 인제의 교육이 지역과 함께 성장하는 지속가능한 모델로 자리잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>