[100세시대 재테크]과열된 코스피, ETF로 균형 잡을 때

올해 들어 10월 말까지 코스피는 71.2% 상승했다. 같은 기간 MSCI(모건스탠리 캐피털인터내셔널) 세계지수는 19.6% 오르는 데 그쳤다. 세계 주요국 중 한국 증시의 상승률이 단연 가장 높다. 그러나 대부분의 개인 투자자 수익률은 코스피 상승률에 한참 못 미칠 것이다.

가장 큰 이유는 업종 간 상승률 격차다. 올해 코스피 업종별 상승률을 보면 기계(165.3%), 전기·전자(111.8%), 운수장비(84.8%)가 주가를 견인했지만, 통신(9.6%)·운수·창고(16.9%)·화학(38.2%) 등은 지수 상승률에 크게 못 미쳤다. 반도체와 조선 등 일부 업종이 전체 지수를 끌어올렸을 뿐, 다수 업종은 여전히 부진하다. 개인 투자자는 정보 접근성과 분석 능력이 제한돼 이런 차별화 장세에서 수익을 내기 어렵다.

이럴 때는 개별 종목보다 지수 기반 ETF(상장지수펀드) 투자가 합리적이다. ETF는 코스피200처럼 시장을 대표하는 종목으로 구성돼 있어 업종 편차를 완화하고, 시장 평균 수익률을 안정적으로 추종할 수 있다. 정보 비대칭이 큰 개인 투자자에게 ETF는 저비용·고투명·분산투자라는 세 가지 장점을 동시에 제공한다. 또한 ETF는 실시간 거래가 가능하고, 다양한 테마·섹터형 상품으로 세밀한 포트폴리오 운용이 가능하다는 점에서 개인이 직접 시장 전체의 리스크를 관리할 수 있는 효율적 수단이다. 산업의 장기 흐름을 믿는 투자자라면 반도체 ETF처럼 산업 리더 중심의 섹터형 ETF도 좋은 선택이다.

문제는 코스피의 현 수준이 지나치게 높다는 점이다. 장기적으로 보면 코스피는 명목 국내총생산(GDP)보다 약간 높은 속도로 상승해왔다. 2000~2024년 명목 GDP는 연평균 5.9%, 코스피는 6.7% 상승했다. 이 비율을 기준으로 2025년 GDP가 3.6% 증가한다면 적정 코스피는 3288, 2026년 4.3% 성장 시 3466 수준이 합리적이다. 그러나 현재 지수는 4000을 넘어 이론치보다 20% 이상 높다.

유동성 지표도 과열을 가리킨다. 코스피 시가총액을 광의통화(M2)로 나눈 비율은 올해 10월 75.6%로 추정되는데, 2005~2024년 평균(57.5%)보다 18.1%포인트 높다. 반면 고객예탁금과 국내 주식형펀드의 코스피 시가총액 대비 비중은 8.2%로, 장기평균(9.6%)보다 낮다. 시가총액은 급팽창했지만 실제 주식을 매수할 수 있는 유동성은 부족한 셈이다.

수출과의 괴리도 크다. 2005년 이후 데이터를 보면 일평균 수출금액과 코스피의 상관계수는 0.87로 매우 높았다. 그러나 10월 말 현재 코스피는 수출지표가 암시하는 수준보다 약 33% 높은 위치에 있다. 반도체 경기가 회복세를 보이지만, 수출 증가 속도가 주가 상승을 따라잡기엔 여전히 부족하다.

최근 신용융자 잔액은 25조8000억 원을 넘어서 사상 최고치를 기록했다. 특히 반도체 등 일부 업종에 쏠려 있다. 환율 변동이나 대외 여건 악화로 외국인 자금이 이탈할 경우, 시장 변동성은 더욱 확대될 가능성이 높다.

물론 과열이 곧바로 붕괴를 뜻하지는 않는다. 풍부한 유동성과 낙관적 기대심리가 일정 기간 주가를 지탱할 수 있기 때문이다. 그러나 남은 한 해 동안은 지수 조정 국면이 불가피해 보인다. 단기적으로는 고평가된 성장주보다 저평가된 가치주나 고배당주 중심의 포트폴리오가 유리하다.

특히 배당형 ETF는 시장 조정기에 유용하다. 안정적인 현금흐름과 방어적 성격을 지닌 상품들이 다수 상장돼 있다. 실적 대비 주가가 낮고 배당이 꾸준한 기업으로 구성돼 있어 변동성이 큰 장세에서 완충 역할을 한다. 배당수익은 단기 차익보다 느리지만, 불확실성이 큰 시기일수록 그 꾸준함이 자산의 안전판이 된다.

결국 지금은 빠른 상승을 좇기보다 균형을 되찾을 시점이다. 개인 투자자에게 필요한 것은 '정보'보다 '구조'다. ETF는 그 구조적 안정성과 투명성을 가장 효율적으로 제공하는 수단이다. 단기 과열에 휩쓸리기보다 장기적 시각에서 ETF를 통한 체계적 분산투자, 그리고 경제 펀더멘털에 기반한 냉정한 접근이 어느 때보다 절실한 시점이다.





김영익 내일희망경제연구소 소장





