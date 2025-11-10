마이리얼트립, EPL 등 유럽 5대 리그·챔피언스리그 티켓 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 38개 경기 티켓 순차 공개

마이리얼트립은 잉글랜드 프리미어 리그(EPL)에 이어 유럽 5대 리그와 챔피언스리그 티켓까지 판매를 확대하며 2025-2026시즌 공식 티켓 서비스를 출시했다고 10일 밝혔다.

2023년 국내 온라인 여행사(OTA) 중 최초로 EPL 티켓 판매를 시작한 마이리얼트립은 유럽 주요 리그와 챔피언스리그까지 서비스 범위를 넓혀 해외 축구 직관 시장에서 입지를 강화한다는 목표다.

마이리얼트립은 2025-2026 시즌 공식 티켓 서비스를 출시했다고 10일 밝혔다. 마이리얼트립

마이리얼트립은 기존 EPL을 비롯해 ▲스페인 라리가 ▲이탈리아 세리에A ▲독일 분데스리가 ▲프랑스 리그앙 ▲UEFA 챔피언스리그 등 이강인, 김민재와 같이 한국 선수들이 활약하는 팀의 경기부터 인기 클럽 빅매치까지 총 38개 주요 경기 티켓을 순차적으로 공개한다.

마이리얼트립에서 제공하는 유럽 축구 티켓은 ▲공식 인증 ▲구매 즉시 확정 ▲연속 좌석 보장 등 안정적인 유럽·챔피언스리그 티켓 서비스를 지원한다. 오는 23일까지 유럽 축구 티켓 구매 예정인 고객에게 10% 할인 쿠폰을 지급해 최저가로 예매할 수 있는 혜택을 마련했다.





이동건 마이리얼트립 대표는 "유럽 축구의 꾸준한 인기와 현지 직관 수요가 높아진 만큼 고객들이 합리적인 가격에 꿈꾸던 축구 성지 여행을 경험할 수 있도록 하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

