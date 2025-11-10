[특징주]LB인베, 노타 IPO 흥행에 6%대↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LB인베스트먼트가 10일 장 초반 강세다. 인공지능(AI) 최적화 기업 노타가 상장 닷새 만에 시가총액 1조원을 돌파하자, 초기부터 노타에 투자한 LB인베스트먼트에 관심이 쏠린 영향이다

이날 오전 9시30분 기준 LB인베스트먼트는 전 거래일 대비 360원(6.75%) 오른 5690원에 거래되고 있다.

이는 지난 3일 코스닥에 상장한 노타의 주가는 상장 직후 5거래일 만에 대비 500% 이상 급등하며 시가총액 1조원을 돌파하자, 노타에 초기 투자를 이어온 벤처캐피탈(VC)에 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

LB인베스트먼트는 노타의 투자 유치 라운드 시리즈A부터 시리즈C까지 누적 107억원을 투자했다. 상장 당시 지분율은 10% 정도다. 상장 직후 장내 매도로 70만주를 약 240억원에 처분했다.





7일 종가로 계산하면 잔여 지분가치가 863억원에 달한다. 이미 장내 매도로 투자원금 2배 이상을 회수한 상태에서 향후 잔여 지분을 모두 회수하면 10배 이상의 수익 달성이 가능할 전망이다.





