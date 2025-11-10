LG베스트샵, 소방의 날 맞아 마산소방서에 격려품 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 마산소방서는 10일 소방의 날을 맞아, LG베스트샵 마산점으로부터 재난 현장에서 헌신하는 소방공무원들을 위한 격려품을 전달받았다고 밝혔다.

마산소방서, 격려품 전달 수령 사진.

AD

전달식은 소방의 날을 기념해 시민의 생명과 재산을 지키기 위해 밤낮으로 노력하는 소방공무원들의 노고를 격려하고자 마련됐다. LG베스트샵은 무학119안전센터에 격려품을 전달하며 "현장에서 고생하시는 소방대원들에게 따뜻한 응원이 되길 바란다"고 전했다.

이태주 지점장은 "시민의 안전을 위해 위험을 무릅쓰고 현장을 지키는 소방관들의 희생과 헌신에 진심으로 존경과 감사를 드린다"며 감사 인사를 전했다.





AD

장창문 마산소방서장은 "시민의 안전을 위해 최일선에서 헌신하는 우리 소방공무원들에게 따뜻한 관심과 응원을 보내주신 데 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>