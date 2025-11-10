시몬스, 고객만족경영시스템(ISO 10002) 국제 표준 인증 취득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시몬스가 한국경영인증원(KMR)으로부터 고객만족경영시스템(ISO 10002) 인증을 취득했다고 10일 밝혔다.

ISO 10002는 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 고객 불만 처리, 서비스 품질 개선에 대한 국제 표준이다. 고객 요구와 기대에 체계적으로 대응하고 이를 경영 활동에 반영해 고객 만족도 향상 및 효과적인 재발 방지 시스템을 갖춘 기관에 부여한다.

시몬스는 ISO 10002 인증을 위한 모든 과정을 세밀하게 점검해 신속하고 효율적인 대응 시스템을 마련했다. 부서 간 협업 체계를 강화해 대응 프로세스를 고도화하고 내부 교육과 시스템 개선을 지속적으로 시행해 고객 응대 품질을 끌어올린 점에서 우수한 평가를 받았다는 것이 회사 설명이다.





이종성 시몬스 생산물류전략부문 부사장은 "이번 인증은 그간의 노력을 공식적으로 인정받은 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 품질 혁신과 소비자 신뢰도 제고를 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

