경남 고성 양식장 저수조서 작업자 3명 숨진 채 발견 … 경찰 수사 중

사망자들이 발견된 경남 고성군 하일면의 한 양식장 내 저수조 입구. 경남소방본부 제공

경남 고성의 한 육상양식장에서 작업자 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

경남경찰청과 경남소방본부에 따르면 지난 9일 오후 8시 30분께 경남 고성군 하일면의 한 치어류 양식장 내 수온 조절용 저수조에서 현장 소장인 50대 한국인 남성 A 씨와 스리랑카 국적인 20대, 30대 남성 2명이 숨진 채 발견됐다.

경찰은 이날 오후 7시 38분께 "아버지가 귀가하지 않고 연락이 되지 않는다"라는 A 씨 자녀 신고를 받고 출동해 확인에 나섰다.

"아버지와 함께 양식장에서 일하던 외국인 2명도 보이지 않는다"는 말에 함께 수색하던 중 저수조에서 세 사람을 발견했다.

가로 3m, 세로 5m, 높이 2m가량의 저수조에는 물이 거의 가득 찬 상태였으며 발견 당시 저수조 천장이 열려 있었던 것으로 알려졌다.

외국인 1명은 작업복으로 보이는 옷을 입고 있었으나 나머지 2명은 일상복 차림인 것으로 전해졌다.





사건을 맡은 경남청은 사망자들에 대한 부검과 함께 국립과학수사연구원에 정밀 감식을 의뢰하는 등 정확한 경위를 조사하는 동시에 업체 측을 상대로 안전사고 가능성, 과실 여부 등을 조사하고 있다.





