세라젬, 2026 CES서 12개 혁신상…헬스케어 기업 중 최다

인공지능·스마트홈 등 6가지 영역

9개 제품에서 12개 혁신상 받아

세라젬이 내년 1월 6일부터 9일까지 열리는 CES 2026에서 인공지능(AI)·스마트홈·디지털헬스·뷰티테크·푸드테크·가전 등 6가지 영역에서 12개의 혁신상을 받았다고 10일 밝혔다.

CES 혁신상은 미국 소비자기술협회(CTA)가 기술력·디자인·혁신성을 종합적으로 평가해 수여하는 글로벌 어워드다. 세라젬은 지난해부터 참여를 시작해 2024년 3개, 2025년 6개, 올해 12개로 3년 연속 수상을 이어오고 있다. 세라젬은 'AI 웰니스 홈'이라는 비전을 제시하며 AI 기술이 집 안 모든 공간에서 헬스케어와 휴식을 연결하는 새로운 라이프스타일을 보여줄 예정이다.

세라젬이 이번 CES에서 혁신상을 받은 제품은 ▲마스터 AI 멀티 테라피 팔 ▲밸런스 메 디 워 터 AI ▲밸런스 AI 샤워 시스템 ▲홈 테라피 부스 2.0 AI ▲유스 베드 워드 AI 헬스 컨시어지 ▲메티스파 프로 AI ▲브레인 부스 워드 AI 코치 ▲메티스파 올인원 AI ▲클 리 니켈 원 엔트리 시스템 등 총 9개다.

특히 '밸런스 메 디 워 터 AI'는 푸드테크와 가전 부문에서, '밸런스 AI 샤워 시스템'은 뷰티 테크와 스마트홈에서, '홈 테라피 부스 2.0 AI'는 스마트홈과 AI 부문에서 각각 혁신상을 받아 총 전체 12개의 혁신상을 받았다.

'마스터 AI 멀티 테라피 팟'은 지난 8월 국내 출시된 척추 관리 의료기기 '마스터 V11'의 척추 케어 철학과 인체공학적 설계를 토대로 피부 관리부터 전신 컨디션 케어까지 한 번에 경험할 수 있도록 개발된 솔루션이다. LED 스킨케어·온열·EMS·향기·사운드 등 10여가지 테라피 기능을 하나로 통합해 AI 기반의 멀티 테라피 플랫폼을 구현했다.

AI 멘탈 코치를 탑재한 '홈 테라피 부스 2.0 AI'는 레이더와 열 감지 센서로 사용자의 심박·호흡·체온 등 생체신호를 감지한다. 여기에 시간·날씨 등 외부 환경 데이터까지 결합한 AI 분석을 기반으로, 온열·조명·음향·향기·산소 농도 등을 자동으로 조절해 개인 맞춤 테라피를 제공한다.





이경수 세라젬 대표는 "올해 CES 혁신상은 세라젬이 추구해온 미래의 건강한 집을 만들기 위한 AI 헬스케어 제품들이 우리의 생활 공간 전반으로 확장되고 있음을 보여준다"며 "거실, 욕실, 주방, 침실, 자녀 방 등 일상의 모든 공간이 회복과 휴식의 장소가 될 수 있도록 연구 개발 및 혁신을 지속하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

