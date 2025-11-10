크릿벤처스USA, AI 미술큐레이션 플랫폼 '아르투(Artue)' 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 벤처캐피털(VC) 크릿벤처스의 미국 법인 크릿벤처스USA(Crit Ventures USA)가 인공지능(AI) 미술 큐레이션 플랫폼 '아르투(Artue)' 운영사 아비투스 어소시에이트에 전략적 투자를 단행했다고 10일 밝혔다. 이번 투자로 크릿벤처스USA는 운용 중인 펀드 합산 기준으로 아비투스 어소시에이트의 2대 주주로 참여한다.

아르투(Artue)는 'AI 시대의 미술 시장 OS(운영체제)'를 목표로 2023년 출시됐다. 대화형·멀티모달·감성 기반 검색을 통해 개인의 미적 취향을 이해하고 작품을 추천하는 AI 기반 아트 플랫폼이다. 현재 약 540여명의 작가와 4000여점의 작품이 등록돼 있으며, 최근 1년간 작가 수와 작품 수가 각각 15%, 20% 이상 성장하는 등 플랫폼의 글로벌 영향력이 빠르게 확장되고 있다.

아르투는 AI 기반 예술 추천 및 디스커버리 시스템에 대한 글로벌 최초의 특허 출원을 완료했다. 이 기술은 예술 경험을 시각화하는 세계 최초의 기술적 표준화 사례로 평가받아 오픈AI(OpenAI) 코리아 개소식에서 혁신사례로 소개됐다. 또한 블록체인 기반 저작권 보호·위작 검증·디지털 소유권 관리 시스템을 결합해, 신뢰 기반의 글로벌 아트 트랜잭션 인프라를 구축했다. 아르투는 실물 예술 자산의 토큰증권(STO)화 및 글로벌 아트 펀드 조성도 본격화한다.

이를 위해 컴투스홀딩스가 참여한 STO 블록체인 플랫폼 'CONX(콘엑스, 티커명 XPLA)'와 기술 제휴를 체결했으며, 향후 AI·블록체인·디지털 자산을 통합한 차세대 ArtTech 금융 인프라를 선보일 계획이다.

크릿벤처스USA 관계자는 "아르투는 최신 기술을 관련 산업에 빠르게 접목해 예술 시장의 디지털 전환(Digital Transformation)을 선도하는 기업"이라며 "AI 산업이 범용 경쟁에서 벗어나 콘텐츠·디자인·엔터테인먼트 등 버티컬 도메인 특화형 모델로 진화하는 흐름 속에서, 아르투는 그 대표적 사례로 자리할 것"이라고 설명했다.





송보영 아비투스 어소시에이트 대표는 "AI는 이제 예술 감상의 구조를 재정의하고 있다"며 "크릿벤처스USA와 함께 기술 기반 예술 시장의 글로벌 표준 UX를 구축하고, AI와 예술이 공존하는 새로운 디지털 미술 생태계의 기준을 만들어 가겠다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

