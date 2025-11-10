삼일PwC·방진회, '방위산업체의 ESG 규제 대응 및 경영전략' 웨비나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美·EU ESG 트렌드 변화 분석

국내 방산업체 맞춤형 전략 제시

"ESG, 조달시장 진출·성장 필수 요건"

삼일PwC와 한국방위산업진흥회(방진회)는 "오는 21일 오전 10시 '방위산업체의 ESG(환경·사회·지배구조) 규제 대응 및 경영 전략'을 주제로 웨비나를 공동 개최한다"고 10일 밝혔다.

이번 웨비나는 급변하는 규제 환경에서 국내 방산업체들이 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장 기반을 구축해야 한다는 공감대에서 마련됐다. 삼일PwC와 방진회는 지난 7월, 8월 각각 '미국 관세 및 전략물자 수출통제 대응'과 '미국 군수물자 조달시장 진출'을 주제로 웨비나를 개최한 바 있다.

이번 웨비나에선 이보화 삼일PwC ESG 플랫폼 파트너가 '방위산업체의 ESG 규제 대응 및 경영 전략'을 주제로 발표한다. 이 파트너는 ▲미국 및 유럽연합(EU)의 ESG 트렌드 ▲방산업체가 주목해야 할 ESG 공시 의무화와 규제 현황 ▲방산업체 특화 ESG 리스크 ▲선진 방산업체의 ESG 경영 사례 등을 심층적으로 다룰 계획이다.

‘방위산업체의 ESG 규제 대응 및 경영전략’ 웨비나 개요. 삼일PwC

PwC 글로벌의 분석에 따르면 ESG는 단순한 투자 트렌드를 넘어 방산업체의 글로벌 조달시장 진출과 지속가능한 성장의 필수 요건이 됐다. 과거 ESG 투자 확산 초기엔 방위산업이 투자 대상에서 배제됐지만, 러시아·우크라이나 전쟁 이후에는 지정학적 리스크 확대, 미국의 자국우선주의 정책으로 각국 안보 부담이 증가하고, 금융계의 투자 관점이 변하고 있다.

이에 글로벌 방위산업 시장에서 ESG 규제의 중요성이 확대되고 있으며, 공급망 리스크 관리가 기업 경쟁력의 핵심 요건으로 떠올랐다. K방산이 수출 호황기를 맞이한 가운데, ESG 경영이 미비한 국내 방산 기업들은 글로벌 조달시장 진출 제한이나 각종 제재를 받을 가능성이 커진 것이다.

김태성 삼일PwC 방위산업센터 리더(파트너)는 "국내 방산업체들이 변화하는 국제 규제 환경을 정확히 이해하고, ESG 원칙을 실질적으로 적용할 수 있는 전략을 마련하도록 지원할 계획"이라며 "특히 미국과 EU 등 주요 해외 시장에서 지속가능 경영과 공급망 관리가 조달 경쟁력의 핵심 요건으로 자리 잡고 있는 만큼, 기업들이 요구사항에 선제 대응하도록 구체적이고 실질적인 통찰을 제공할 것"이라고 말했다.





한편 이번 웨비나의 주제는 오는 29일 한국관리회계학회가 개최하는 동계학술대회에서도 발표될 예정이다. 웨비나 참가 신청은 오는 19일까지 삼일PwC 홈페이지를 통해 할 수 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

