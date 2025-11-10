'수도권 수소교통 허브' 성남 사송 액화수소 충전소 가동 기념식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 수소 모빌리티 생태계 조성 작업 개시

SK플러그하이버스(하이버스)는 '성남 사송 액화수소 충전소 가동 기념식'을 개최했다고 10일 밝혔다. 하이버스는 SK이노베이션E&S의 자회사로 현재 전국에 19개의 액화수소 충전소를 구축·운영하고 있다.

지난 7일 경기 성남 수정구에서 열린 '성남 사송 액화수소 충전소 가동 기념식'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 뒷줄 왼쪽에서 여섯번째부터 이준배 성남시의회 더불어민주당 대표의원, 임종철 성남시 부시장, 전영준 SK이노베이션 E&S 신에너지사업본부장, 정한규 경기도 첨단모빌리티산업과장. SK이노베이션E&S

지난 7일 경기 성남 수정구에서 열린 행사는 지난 4월부터 가동을 시작한 성남 사송 액화수소 충전소의 운영 성과를 공유하고, 수소버스 보급 및 충전 인프라 구축 가속화 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 임종철 성남시 부시장, 이준배 성남시의회 더불어민주당 대표의원, 정한규 경기도 첨단모빌리티산업과장, 강희두 한국석유관리원 수소유통관리센터장 등이 참석했다.

성남 사송 액화수소 충전소는 4t 규모의 액화수소 저장탱크와 초저온펌프, 충전 디스펜서 4기를 갖췄으며, 설비 용량은 240㎏/h 수준이다. 이는 시간당 최대 12대, 하루 240대의 수소 버스를 충전할 수 있는 규모다. 지난 4월 준공 이후 안정화 운영을 거쳐 현재 일평균 약 1t400㎏ 수준의 액화수소를 판매하고 있다. 성남시의 시내·마을·광역버스뿐만 아니라 기업 통근용 전세버스 및 인근 지자체 내 수소 버스까지 다양한 유형의 수소 버스가 충전소를 이용하고 있다.

성남 사송 액화수소 충전소는 SK이노베이션E&S의 자회사 아이지이(IGE)가 운영하는 인천 액화수소플랜트에서 액화수소를 공급받는다. 아이지이는 지난해 5월 액화수소플랜트 준공 이후 국내 최대 규모 액화수소 생산·공급·운송 체계를 보유한 민간사업자로서 하이버스와 함께 전국의 충전 인프라를 통해 경쟁력 있는 액화수소를 안정적으로 공급하며 수소 상용차 보급 확산에 기여하고 있다.

특히 하이버스는 성남 사송 액화수소 충전소를 시작으로 지난 9월 국토부에서 전세버스 운수사들의 수소 충전 편의를 위해 새롭게 개발한 수소 버스 연료구매 거래 카드도 본격적으로 적용할 계획이다. 지금까지 운송사업자가 국토부가 지급하는 수소 연료보조금(㎏당 5000원)을 받기 위해선 충전소 및 버스별로 무선주파수식별장치(RFID) 카드를 각각 발급해야 했지만, 신규 연료구매 거래 카드를 사용하면 여러 충전소 이용이 가능하고 연료보조금도 손쉽게 지급받을 수 있게 된다. 거래 카드 하나로 하이버스의 충전소 어디서든 충전이 가능하게 돼 전국을 운행하며 복수의 충전소를 이용해야 하는 전세버스의 충전 편의성이 크게 개선될 것으로 기대된다.





전영준 SK이노베이션 E&S 신에너지사업본부장은 "앞으로 성남 사송 충전소의 운영 경험을 기반으로 수도권 내 효율적인 액화수소 충전망을 더욱 확산시켜 나가며 수소가 교통과 산업, 시민의 일상 속으로 스며드는 탄소중립 사회의 실질적 기반을 함께 만들겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

