유진투자증권, '신규계좌 개설 이벤트' 진행

유진투자증권이 오는 12월 31일까지 고객의 성공적인 투자를 응원하기 위해 ‘신규계좌 개설 이벤트’를 진행한다. 유진투자증권 사내모델이 해당 이벤트를 안내하고 있다. 유진투자증권

유진투자증권(대표이사 유창수, 고경모)이 고객의 성공적인 투자를 응원하기 위해 디지털(온라인) 고객을 대상으로 '신규계좌 개설 이벤트'를 진행한다고 10일 밝혔다.

오는 12월 31일까지 진행되는 이번 이벤트는 ▲온라인 신규 고객 대상 투자지원금 이벤트 ▲순입금고 이벤트 ▲신용거래 우대금리 이벤트 세 가지로 구성됐다.

먼저 주민등록번호 기준 유진투자증권 비대면 종합계좌를 신규로 개설한 고객에게는 거래 실적에 따라 투자지원금이 지급된다. 오는 12월 31일까지 국내주식을 100만원 이상 거래하면 1만원, 1000만원 이상 거래 시 추가 2만원의 투자지원금이 제공된다. 단 12월 31일 기준 국내 자산 100만원 이상을 보유해야 하며, 별도 이벤트 신청이 필요하다.

순입금고 이벤트도 함께 진행된다. 디지털계좌 보유 고객은 오는 12월31일까지 순입금고(입금·입고 금액의 합에서 출금·출고 금액을 차감한 순자금 규모)와 거래 실적에 따라 최소 1만원부터 최대 200만원까지 투자지원금을 받을 수 있다. 단 2026년 1월31일까지 순입금고를 유지해야 하며, 지급 금액은 조건 충족 수준에 따라 차등 적용된다.

이와 함께 유진투자증권은 신용거래를 처음 이용하는 고객을 대상으로 연 3.8%의 우대금리도 혜택도 마련했다. 주민등록번호 기준 디지털 종합계좌에서 신용거래를 최초로 이용한 고객이 이벤트에 신청할 경우, 다음 영업일부터 2026년 3월31일까지 해당 금리가 적용된다.

한편, 해외주식 거래 고객을 위한 우대 이벤트도 연말까지 이어진다. 해외주식 거래를 처음 신청한 고객 대상은 미국주식 거래 수수료 3년간 0%(제세금 포함 완전 무료) 혜택을 받을 수 있다. 또한 미국·중국·홍콩·일본 등 주요 4개국 통화 환전 시 3년간 99% 우대환율 혜택도 적용된다. 해당 혜택은 해외주식 거래 신청 시 자동으로 적용되며, 별도 신청을 할 필요는 없다.





이벤트에 대한 자세한 내용은 유진투자증권 홈페이지, HTS, MTS에서 확인하거나, 고객만족센터로 문의하면 된다. 단, 투자자는 원금 손실 가능성을 인지하고, 과도한 거래로 인한 손실 발생에 유의해야 한다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

