대한항공·인하대병원, '항공응급콜' 심포지엄 첫 개최

대한항공이 지난 7일 서울 강서구 대한항공 본사에서 '항공응급콜' 위탁운영기관인 인하대병원과 공동으로 '제1회 항공응급콜 전문성 및 리스크 관리 심포지엄'을 개최했다고 10일 밝혔다. 항공응급콜이란 기내 위성전화로 24시간 전문 의료진의 자문을 받을 수 있는 응급의료체계를 말한다.

이번 심포지엄은 최근 고령 환자 승객이 늘고 장거리 노선이 확대됨에 따라 갑작스러운 기내 응급 의료상황에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 또한 향후 통합 항공사 출범을 앞두고 계열사 관계자들도 참여해 환자 승객 운송 체계에 대한 이해도를 높이고 사내·외 의료 전문 네트워크를 확대하는 방안도 모색했다.

심포지엄에는 서호영 대한항공 인력관리본부장, 최윤영 대한항공 항공보건의료센터장을 비롯한 대한항공 운항·객실·종합통제·안전보안 본부장과 팀장 및 실무자 40여명이 참여했다. 아시아나항공과 진에어, 에어부산, 에어서울 등 계열사 운항·객실·종합통제·안전보안 관련 본부장과 팀장 및 실무자 20여명, 인하대병원, 서울아산병원, 세브란스병원 등 의료 자문의 및 의료진 20여명이 참석했다.

참석자들은 항공의료 리스크(위험) 관리능력과 대응역량을 고도화하는 방안을 집중 논의했다. 대한항공은 2016년 인하대병원을 위탁기관으로 지정하고 항공응급콜 시스템을 구축, 운영해 왔다. 또 기내에 법으로 정해진 최소한의 의료기기는 물론 중증질환 승객들을 위한 원격 심전도 같은 기기도 비치했다.

기내 의료진의 응급처치에 대한 법적 보호와 관련해서도 논의하는 시간을 가졌다. 현재 국내법은 선의의 의료행위에 대한 법적 부담을 덜어주기 위한 법적 장치가 마련돼 있다. 실제 기내 응급처치 상황에 대처했던 의료진에 대한 국내 소송 사례는 없으 소송이 발생하더라도 대한항공은 책임보험을 통해 변호사 선임비용 등 소송 방어비용을 지원하는 기내 의료진 보호체계를 갖췄다.





대한항공 관계자는 "이번 심포지엄은 통합 항공사 출범 대비 전문지식과 표준 프로토콜을 공유함으로써 통합 항공 의료서비스 표준을 조기 확립하고 안전 경쟁우위를 선제적으로 확보하기 위해 마련됐다"며 "대한항공은 올해 첫 심포지엄 개최를 시작으로 매년 1회 이상 정례화해 기내 응급상황 대응역량을 고도화하고 안전 경쟁력을 체계적으로 확보해 나가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

