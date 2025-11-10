스페이스X '우주경쟁자' 블루오리진, 로켓 발사 연기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NASA 우주선 탑재 '뉴 글렌'

짙은 구름 탓에 발사 중단

"美셧다운에 새 발사 일정 미정"

9일(현지시간) 블루오리진의 '뉴 글렌' 로켓이 기상 악화로 발사가 취소된 후 플로리다 케이프커내버럴 우주군기지에 대기 중이다. AFP연합뉴스

AD

일론 머스크의 스페이스X와 '우주 경쟁'을 벌이는 아마존 창업자 제프 베이조스의 우주기업 블루오리진이 기상 문제로 로켓 발사를 연기했다.

9일(현지시간) 블루오리진의 온라인 생중계 영상에 따르면 미 항공우주국(NASA)의 화성 탐사용 쌍둥이 우주선을 탑재한 '뉴 글렌(New Glenn)' 로켓은 이날 오후 미 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사를 준비하다 카운트다운 도중 짙은 구름 탓에 진행이 중단됐다.

약 98ｍ 높이의 초대형 로켓 뉴 글렌은 '에스커페이드'(ESCAPADE)란 이름의 NASA 임무 수행을 위한 우주선 2개를 탑재하고 우주 궤도로 향할 예정이었다.

화성을 연구하는 에스커페이드는 동일한 무인 우주선 2대를 활용해 태양풍이 화성의 자기 환경과 어떻게 상호작용하는지, 이 상호작용이 화성의 대기 유출을 어떻게 촉진하는지 탐사하는 임무를 맡았다. 쌍둥이 우주선은 화성 주변의 서로 다른 위치에서 동시 관측을 수행하며 데이터를 축적할 예정이다.

뉴 글렌은 블루오리진이 우주 탐사 계획을 위해 개발해온 핵심 로켓으로, 수년간 개발에 지연을 겪다 지난 1월 중순 첫 시험비행에서 궤도 진입에 성공했다. 다만 1월 비행에서는 1단부 로켓 부스터를 온전히 착륙시켜 회수하는 데 실패했다.

이번 프로젝트는 뉴 글렌이 NASA 임무를 수행하는 첫 시도라는 점에서 주목도가 높았다. 아마존 창업자인 제프 베이조스가 이끄는 블루오리진은 머스크의 스페이스X와 우주선 개발 경쟁을 벌이는 중으로 발사 성공 시 기술력을 확인할 수 있는 이정표가 될 것으로 관측됐다.





AD

한편, 블루오리진의 새 발사 일정은 아직 정해지지 않았다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다. 미 여야 대치로 연방정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무 중단)이 장기화하면서 미국 교통부가 교통 혼잡 완화 조치 일환으로 우주 발사를 제한했기 때문이라고 NYT는 덧붙였다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>