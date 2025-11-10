이형훈 복지부 제2차관 등 정부 대표단, G20 보건장관회의 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보편적 건강보장 달성·보건 재정의 지속가능성 논의

국제사회 역량 집결·협력 강화 강조

보건복지부는 지난 7일(현지시간) 남아프리카공화국 폴로콰네에서 열린 'G20 보건장관회의' 및 '재무보건합동 장관회의'에 이형훈 제2차관을 수석대표로 우리나라 정부 대표단이 참석했다고 10일 밝혔다.

지난 7일 이형훈 보건복지부 제2차관(왼쪽에서 네번째)과 우리 정부 대표단이 미국 측 G20 수석대표인 켄 칼라한(Ken Callahan) 미국 보건부 선임고문(세번째) 등을 만나 면담하고 기념 촬영을 하고 있다. 보건복지부

올해 의장국인 남아프리카공화국 주최로 개최된 이번 회의엔 G20 회원국 및 초청국, 세계보건기구(WHO) 등 보건의료 분야 주요 국제기구 고위급 관계자들이 참석했다.

보건장관회의에서는 ▲일차의료 접근을 통한 보편적 건강보장 달성 ▲보건의료 인력 강화 ▲비감염성질환 확산 방지 ▲팬데믹 예방·대비·대응 강화 ▲보건과 경제 성장을 위한 과학 혁신 등 올해 네 차례의 보건실무그룹회의에서 검토된 주요 의제를 종합해 논의가 이뤄졌다.

이 제2차관은 우리 정부의 지역 격차 해소 및 필수의료 확충을 위한 주요 정책을 소개하고 전세계적으로 심화하는 비감염성 질환 및 정신건강 문제 대응을 위한 G20 차원의 실천을 촉구하는 한편, 지속가능한 보건·과학 혁신을 위한 범부처 협력과 민간 참여를 촉진하는 정책의 필요성을 강조했다.

이 차관은 이어 재무보건장관 합동회의에선 팬데믹 발생 초기의 신속한 자금 투입 강화가 팬데믹 대응의 적시성과 실용성 향상에 필수적임을 강조하고, 이번 회의 성과를 바탕으로 G20 회원 각국의 보건·재무 당국 간 지속적인 협력을 촉구했다.

또 영국 측 수석대표인 주비어 아흐메드(Zubir Ahmed) 보건사회부 차관과 만나 보건의료 분야 연구개발(R&D), 의료데이터 및 인공지능(AI) 등 양국 관심 분야에 대한 각국의 경험을 공유하고, 제2차 보건대화 개최 등 실질 협력 증진에 관해 의견을 교환했다. 내년 G20 의장국인 미국 대표단과는 '2026 G20' 보건 분야의 협력 의지를 확인하고 주요 현안에 대해 논의했다.

우리 대표단은 일본, 중국 대표단과도 만나 다음 달 서울에서 개최 예정인 '제18차 한일중 보건장관회의' 관련 협의 및 디지털헬스, 건강한 노화, 정신건강 등에 대해서도 논의했다. 또 세계백신면역연합(Gavi), 국경없는의사회(MSF), WHO 팬데믹 대응 독립검토위원회(PPPR) 등 글로벌 보건기관 대표들을 접촉해 주요 현안과 관련한 의견을 교환하고 지속가능한 협력 방안에 대해 논의했다.

이 제2차관은 "이번 G20 보건장관회의는 보건과 재무의 연계를 통해 보건 위기 대응 역량을 실질적으로 높여야 한다는 국제사회의 공감대를 재확인한 자리였다"며 "우리 정부는 일차의료 강화와 보건 재정의 지속가능성 제고를 통해 글로벌 건강 형평성을 향상하고 보편적 건강 보장을 달성할 수 있도록 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.





한편 이 제2차관은 G20 보건장관회의 참석 중 경유지인 요하네스버그에서 WITS RHI를 방문, 올해 '이종욱 기념 공공보건상' 수상자인 헬렌 리스(Helen Rees) 박사와 연구소 관계자들을 만나 아프리카 등 중저소득 국가의 여성·아동 건강 증진 및 HIV·결핵 등 감염병 대응과 관련한 주요 활동을 청취하고 관계자들을 격려했다.





조인경 기자

