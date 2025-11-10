LH, 노후 공공청사 복합개발 전담 TF 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국토지주택공사(LH)는 노후 공공청사 복합개발 전담 임시조직(TF)을 새로 꾸렸다고 10일 밝혔다. 정부가 수도권 주택공급 확대방안 가운데 하나로 도심 내 오래된 공공청사를 복합생활거점으로 조성하는 사업을 맡는다.

앞서 정부는 지난 9월 발표한 주택공급 확대방안에 공공청사나 국유지를 재정비해 2030년까지 수도권에서 2만8000가구가량을 공급하겠다고 밝혔다. TF는 이러한 사업을 빠르게 추진하기 위한 전담조직으로 복합개발 전 과정을 통합 관리하기로 했다. 아울러 국토교통부와 LH, 지방자치단체 간 협력체계를 지원하고 신규 사업지 발굴, 복합 유형별 사업모델 수립, 관련 제도·법령 개선 등의 업무를 맡을 예정이다.

천호3동 공공복합청사 전경. 한국토지주택공사 제공

LH는 노후 청사 복합개발로 지금껏 28개 지구 4956가구를 지었다. 지난해 9월 서울 강동구에 노후 주민센터 부지를 활용해 천호3동 공공복합청사를 지었다. 지상 1~6층에 주민센터와 작은도서관, 어린이집, 경로당 등이 있고 7~14층은 공공임대주택 94가구가 들어섰다.





강오순 LH 지역균형본부장은 "노후 공공청사 복합개발은 주거공급 확대, 노후 공공자산 활용, 지역 활성화를 동시에 실현할 수 있는 사업모델"이라고 전했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

