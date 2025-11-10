세정나눔재단, 고립 중장년 1인 가구에 웰메이드 의류 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘싱글네트워크 4060 도란도란’ 통해 사회적 연결 회복 지원

세정나눔재단(이사장 박순호)은 10일 오후 제주도로 출발하는 '싱글네트워크 4060 도란도란' 프로그램에 참여해 1인 중장년 고립세대 14명에게 의류를 지원하고 사회적 단절로 소외된 이들이 재교육과 외부활동을 통해 지역사회와 다시 연결될 수 있도록 돕고 있다.

'싱글네트워크 4060 도란도란'은 세정나눔재단, DRB동일고무벨트, 금정구종합사회복지관 등 3개 기관이 협력해 서금사 지역 내 고립된 저소득 1인 중장년 가구를 발굴하고 사회적 지지체계를 구축하기 위해 추진하는 사업이다.

저소득 1인 중장년 세대는 경제, 건강, 주거, 사회관계 등 여러 측면에서 취약하며, 단절·고립·소외감·고독사 등 사회적 문제에 노출돼 있다.

이에 본 프로그램은 재교육과 외부활동 참여를 통해 사회적 통합과 자존감 회복을 돕는 것을 목표로 하고 있다.

세정나눔재단은 이번 사업을 위해 약 2000만원 상당의 의류와 프로그램 운영비를 지원했다.

대상자는 저소득 1인 중장년 14명으로, 아우터와 이너를 포함한 풀착장 세트(1인당 최대 100만원 한도)를 받았으며, 이들은 제주 힐링 여행·워크숍에 참여한다.

이번 웰메이드 의류 지원을 통해 단순한 외적 이미지 개선을 넘어 자존감 회복과 자신감 증진 등 긍정적 변화를 끌어낼 것으로 기대된다.

박순호 세정나눔재단 이사장은 "이번 사업이 고립된 중장년 1인 가구가 사회와 다시 연결되는 작은 계기가 되길 바란다"며 "스스로 자립하고 지역과 함께 성장할 수 있도록 세정나눔재단이 든든한 동반자로서 꾸준히 나눔을 실천하겠다"고 말했다.

'싱글네트워크 4060 도란도란'은 향후 대상자 확대와 지역 협력 네트워크 강화를 추진할 예정이다.

또 지역 내 다양한 기관·상점과 협업해 참여자들이 지속적으로 사회와 소통할 수 있는 구조를 확립할 계획이다.

세정나눔재단과 함께 사업에 참여 중인 DRB동일고무벨트는 사업 운영비와 공간·인프라(캠퍼스D) 지원, 금정구종합사회복지관은 운영비와 사업 기획·진행을 담당하고 있다.





세정나눔재단은 2011년 설립된 비영리단체로 지역 내 위기가정과 저소득층 지원을 비롯해 소외계층을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 전개하고 있다. 복지 사각지대 발굴과 해소에 앞장선다는 방침이다.

세정 박순호 회장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

