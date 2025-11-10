[오늘의신상]시니어 맞춤…hy '소화가 잘되는 고칼슘 우유'?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기존 대비 2배 강화된 칼슘 함량

뼈 건강과 소화 부담 모두 고려



hy는 우유 브랜드 내추럴플랜이 '소화가 잘되는 고칼슘 우유(이하 고칼슘 우유)'를 출시했다고 10일 밝혔다.

신제품은 시니어 고객을 위한 유당분해우유이다. 효소 처리를 통해 우유 속 유당을 분해해 유당불내증이 있는 소비자도 부담 없이 섭취할 수 있다. 뼈 건강을 고려해 칼슘 함량도 자사 일반 우유 대비 2배 높였다. 1병(930㎖) 기준 2100㎎의 칼슘을 함유하고 있다.

hy '내추럴플랜 소화가 잘되는 고칼슘 우유'. hy 제공.

고칼슘 우유는 시니어 고객이 타깃인 만큼 원유 선정부터 생산까지 까다로운 기준을 적용했다. 국내산 1급A 원유를 사용하고 한국식품안전관리인증원(HACCP, 해썹) 인증 공장에서 생산해 품질 신뢰도를 높였다.





나병진 hy 마케팅 담당자는 "고칼슘 우유는 시니어 고객이 뼈 건강을 챙기면서도 소화 부담 없이 즐길 수 있는 제품"이라며 "앞으로도 고객의 다양한 니즈에 맞춘 우유 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

