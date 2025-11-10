美 투자 ACE 액티브 ETF 2종, 신규 상장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용은 11일 액티브 상장지수펀드(ETF) 2종을 신규 상장한다고 10일 밝혔다. 2종 상품은 ACE 미국대형성장주액티브 ETF와 ACE 미국대형가치주액티브 ETF다.

ACE 미국대형성장주액티브 ETF는 '한국판 VUG(Vanguard Growth Index Fund)'로, VUG와 동일한 비교지수(CRSP US Large Cap Growth Price Return Index)를 사용한다. VUG는 한화 약 293조원 규모(10월 말 기준)의 펀드로, 미국 대형주 중에서도 성장 잠재력이 높은 ▲엔비디아 ▲마이크로소프트 ▲애플 ▲아마존닷컴 ▲브로드컴 등에 투자한다.

ACE 미국대형가치주액티브 ETF는 '한국판 VTV(Vanguard Value Index Fund)'로, VTV와 동일한 비교지수(CRSP US Large Cap Value Price Return Index)를 활용한다. VTV는 ▲JP모건 체이스 ▲버크셔 해서웨이 Class B ▲엑슨 모빌 ▲월마트 등 미국 대형주 중에서도 상대적으로 저평가된 종목에 투자하는 약 212조원 규모의 상품이다.

두 상품은 스타일 투자 상품이라는 공통점이 있다. 스타일 투자란 특정 속성을 갖는 주식을 모아 투자하는 방식을 말한다. 대표적인 방식이 성장주 투자와 가치주 투자다. 포트폴리오의 특성을 꾸준히 유지해 장기수익률을 높인다. 한국투자신탁운용은 2종의 ETF를 통해 미국 주식시장에 대한 스타일 투자 수단을 공급한다.

스타일 투자를 하는 동시에 경기 상황에 따른 수익률 민감도(베타) 조정 전략을 구사하기 위해 액티브형으로 출시했다. 두 상품 모두 경기 회복 및 팽창 국면에서는 높은 민감도(하이베타) 종목 비중을 확대하고, 경기 둔화 및 침체 국면에서는 낮은 민감도(로우베타) 종목을 편입한다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 "대형성장주와 대형가치주는 기관투자자의 자산배분에서 핵심적인 위치를 차지한다"며 "글로벌 투자 흐름을 국내에 적용해 새로운 ACE ETF를 선보이게 됐다"고 말했다.

이어 "가치주와 성장주는 시장 지수 성과를 능가하는 시기가 다르다"며 "두 ETF를 활용하면 기관뿐 아니라 개인 투자자들도 스타일 로테이션 전략(경기 상황을 반영한 투자 스타일 변경으로 초과수익 추구)을 실행하며 효율적인 자산배분 포트폴리오를 구성할 수 있다"고 덧붙였다.





2종의 ACE ETF는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

