"빈폴·메종키츠네 득템 기회"…SSF샵, 오늘부터 열흘간 블프 특가

20일까지 대규모 프로모션 진행

매일 2차례 특가 이벤트, 슈퍼딜 등 열어

삼성물산 패션부문은 10일부터 20일 오전 9시 59분까지 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 연중 최대 쇼핑 혜택을 제공하는 'SSF 블랙 프라이데이' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

SSF샵은 블랙 프라이데이 기간 매일 오전 10시부터 다음날 오전 9시 59분까지 슈퍼브랜드 딜을 진행한다. 10일 프로모션 시작과 함께 메종키츠네와 아미의 슈퍼브랜드 딜이 시작되며, 삼성물산 패션 부문이 운영하는 빈폴, 에잇세컨즈, 구호, 준지, 자크뮈스, 띠어리, 비이커 등 주요 브랜드가 순차적으로 참여한다. 또한, COS, 리바이스, 오니츠카 타이거, 말본골프, JAJU, UGG, 풋조이, 커버낫 등 다양한 입점 브랜드도 특별한 할인 혜택을 제공한다.

빈폴 브랜드 앰배서더 배우 이준혁.

SSF샵은 매일 오전 10시와 오후 6시를 기점으로 진행하는 타임딜(데이딜, 나이트딜)을 통해 매일 새로운 카테고리의 여러 브랜드를 만날 수 있는 특가 이벤트도 진행한다. 데이딜과 나이트딜에는 갤럭시, 란스미어, 구호플러스, 토리버치, 샌드사운드, 핏플랍 등 다양한 국내외 브랜드들이 참여한다.

타임딜 시간과 동일하게 매일 오전 10시와 오후 6시에는 선착순 1000명에게 발급 당일 사용 가능한 20% 할인 쿠폰을 지급하며, SSF샵을 방문하는 모든 고객은 매일 오전 10시 기준으로 5%에서 최대 80%까지 할인 가능한 랜덤 쿠폰을 받을 수 있다.

SSF 블랙 프라이데이 기간 누적 구매금액이 20만원 이상인 고객에게는 응모자만 구매금액별 5%에서 10%, 최대 10만원을 페이백으로 지급할 계획이다.

쇼핑의 재미를 더할 이벤트도 진행한다. 매일 블랙 프라이데이와 관련된 OX 퀴즈를 통해 SSF샵에서 사용 가능한 퍼플 코인을 지급하고, 구매 이력이 있는 고객이 참여 가능한 경품 추첨 게임도 준비했다. 럭셔리 브랜드 상품과 가전제품, 10g 골드바 등을 경품으로 지급하는 래플 이벤트도 마련했다.





김동운 삼성물산 패션부문 온라인영업사업부장 상무는 "가을·겨울 시즌을 맞아 쇼핑을 준비하는 고객들을 위해 연중 가장 큰 행사인 블랙 프라이데이를 준비했다"며 "우리나라를 대표하는 프리미엄 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵은 앞으로도 소비자들에게 즐거운 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 계속 노력할 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

