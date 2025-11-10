AI 담은 한화그린히어로펀드, 6개월 수익률 102%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화자산운용은 한화그린히어로펀드가 최근 6개월 만에 수익률 100%를 넘어섰다고 10일 밝혔다.

한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 한화그린히어로펀드의 최근 수익률은 지난 6일 기준 6개월 102.12%, 3개월 38.40%, 1개월 20.68%를 기록했다. 인공지능(AI) 및 전력기기를 비롯한 AI 인프라 테마가 상승하면서 펀드 수익률도 높아졌다.

한화그린히어로펀드는 기후위기 대응을 위한 에너지 전환, 인공지능 핵심 인프라인 전력망에 투자하는 펀드다. 비슷한 테마의 펀드들이 일반적으로 친환경, 재생에너지 관련 기업으로 구성된 것과는 달리 그린히어로펀드는 반도체로 대표되는 AI, 에너지 저장 장치(ESS) 및 그리드(전력망)를 비롯한 전력기기 기업들도 폭넓게 담고 있다.

산업별 비중은 9월 30일 기준 그리드 29%, 인공지능 12%, 전기차 15%, 배터리 2%, 태양광 15%, 풍력 12%, 수소 7%, 수준이다. 주요 편입종목은 ▲테슬라 ▲한중엔시에스 ▲퍼스트솔라 ▲블룸에너지 ▲TSMC ▲효성중공업 등이다.

인공지능은 재생에너지 자원 효율화, 스마트 모니터링 등으로 전력의 탈탄소화에 큰 역할을 하고 있다. 또한, 재생에너지의 전기화를 위해 필수적인 ESS 전력망(그리드) 운영 효율화에도 인공지능이 활용된다.

전기차 자율주행으로 이루어질 운송 부문 탈탄소 전환, 차세대 배터리 개발, 대체육, 탄소포집 등 탈탄소 기술 촉진에도 필수적이다. PwC의 분석에 따르면 에너지 부문에서 인공지능을 활용해 줄일 수 있는 온실가스의 양은 2030년까지 1.5Gt에 달할 것으로 추정된다.

AI 혁신에는 막대한 전력이 필요하다. 최근 급격하게 늘어난 전력 수요를 소화하고 있는 에너지원은 풍력과 태양광이다. 특히 미국의 경우 풍력과 태양광이 전력의 70~80%를 충당하고 있다.

은기환 국내주식운용팀 매니저는 "펀드에 편입된 재생에너지, 전력인프라, 인공지능, 전기차 및 배터리 등의 섹터는 모두 유기적으로 연결되어 있다"라고 말했다.





이어 "작게는 AI 발 전력 부족, 넓게는 기후 위기 대응이라는 배경 아래 재생에너지로 전력 생산 - 전력 송배전을 위한 그리드 - ESS - 전기차, 인공지능으로 이어지는 내러티브는 장기간 유효할 전망"이라고 덧붙였다.

