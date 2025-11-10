우아한청년들, 배민커넥트 라이더 탑박스 무상교체 캠페인

50명에 탑박스 교체·폐박스 수거 서비스
참가자 전원 최대 50% 할인 혜택
배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 배민커넥트 라이더를 대상으로 기존 탑박스(배달통)를 새제품으로 무상교체하는 '배민탑박스 굿하이(Good Hi) 캠페인'을 진행한다고 10일 밝혔다.
교체를 지원하는 '뉴-배민탑박스'는 지난 9월 출시한 제품으로 3면 반사띠 적용, 내부 LED 자동조명 탑재, 내피 부착을 통한 보온·보냉기능 등 기존 배민탑박스보다 기능을 강화했다.
캠페인 참가를 희망하는 라이더는 사용 중인 탑박스 사진과 배달통과 관련된 사연을 배민커넥트 애플리케이션이나 이벤트 페이지에 제출하면 된다. 사연 접수는 이날부터 오는 16일까지다.
'베스트 굿스토리(우수작)'에 선정된 라이더 50명에게는 뉴-배민탑박스와 함께 이륜차 전문센터에서 탑박스 교체 및 폐박스 수거 서비스까지 받을 수 있다. 우수작에 선정되지 않았더라도 응모한 모든 라이더는 뉴-배민탑박스를 최대 50% 할인된 가격에 교체할 수 있다.
우아한청년들 관계자는 "탑박스에 담긴 수많은 이야기를 널리 알리고 다가오는 2026년을 뉴-배민탑박스와 새롭게 시작할 수 있도록 이번 캠페인을 준비했다"며 "앞으로도 우아한청년들은 안전하고 따뜻한 배달문화를 만들어가겠다"고 말했다.
