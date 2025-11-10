우아한청년들, 배민커넥트 라이더 탑박스 무상교체 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

50명에 탑박스 교체·폐박스 수거 서비스

참가자 전원 최대 50% 할인 혜택

배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 배민커넥트 라이더를 대상으로 기존 탑박스(배달통)를 새제품으로 무상교체하는 '배민탑박스 굿하이(Good Hi) 캠페인'을 진행한다고 10일 밝혔다.

교체를 지원하는 '뉴-배민탑박스'는 지난 9월 출시한 제품으로 3면 반사띠 적용, 내부 LED 자동조명 탑재, 내피 부착을 통한 보온·보냉기능 등 기존 배민탑박스보다 기능을 강화했다.

우아한청년들은 배민커넥트 라이더를 대상으로 기존 탑박스(배달통)를 새제품으로 무상교체하는 '배민탑박스 굿하이(Good Hi) 캠페인'을 진행한다. 우아한청년들

캠페인 참가를 희망하는 라이더는 사용 중인 탑박스 사진과 배달통과 관련된 사연을 배민커넥트 애플리케이션이나 이벤트 페이지에 제출하면 된다. 사연 접수는 이날부터 오는 16일까지다.

'베스트 굿스토리(우수작)'에 선정된 라이더 50명에게는 뉴-배민탑박스와 함께 이륜차 전문센터에서 탑박스 교체 및 폐박스 수거 서비스까지 받을 수 있다. 우수작에 선정되지 않았더라도 응모한 모든 라이더는 뉴-배민탑박스를 최대 50% 할인된 가격에 교체할 수 있다.





우아한청년들 관계자는 "탑박스에 담긴 수많은 이야기를 널리 알리고 다가오는 2026년을 뉴-배민탑박스와 새롭게 시작할 수 있도록 이번 캠페인을 준비했다"며 "앞으로도 우아한청년들은 안전하고 따뜻한 배달문화를 만들어가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

