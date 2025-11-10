한화토탈에너지스, NCC서 탄소 직접 포집…국내 첫 실증 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2021년부터 추진된 산업통상부 국책과제

배가스에서 이산화탄소 걸러 점착제 원료로

"지속 성장 위한 탈탄소 기술 경쟁력 강화"

한화토탈에너지스가 국내 석유화학업계에서 처음으로 나프타분해시설(NCC) 배가스에서 탄소를 직접 포집하는 실증 운전에 돌입했다. 화력·시멘트 중심으로 이뤄졌던 탄소포집(CCUS) 연구가 석유화학 핵심 공정으로 확대됐다는 점에서 의미가 있다.

한화토탈에너지스는 약 100억원을 투입해 충남 서산시 대산공장 내에 탄소 포집 파일럿 설비를 구축하고 이달부터 본격적인 실증 운전에 착수했다고 10일 밝혔다. 이번 설비는 2021년부터 추진된 산업통상자원부 국책과제다. 한화토탈에너지스가 주관하고 한국에너지기술연구원 등 6개 기관이 공동 참여했다.

나프타분해시설은 에틸렌·프로필렌 등 기초유분을 생산하는 석유화학 핵심 공정으로, 공장 전체 탄소 배출량의 절반 이상을 차지한다. 그동안 NCC 공정은 배가스 내 이산화탄소 농도가 낮고 불순물 조성이 복잡해 포집 효율이 떨어진다는 이유로 실증 대상에서 제외돼 왔다. 배가스는 연료를 태우는 과정에서 발생해 굴뚝을 통해 배출되는 혼합가스를 일컫는다.

한화토탈에너지스는 이번 실증을 통해 석유화학 공정에 적합한 흡수제 조성 기술을 검증하고 대규모 탄소 포집 상업 공장 설계에 필요한 데이터를 확보할 계획이다. 향후 1년여 동안 일평균 20t의 이산화탄소를 다양한 농도와 조건에서 포집하며, 포집된 이산화탄소는 폴리우레탄 점착제 시제품 제조 실험에 활용된다.





한화토탈에너지스 관계자는 "NCC에서 탄소를 직접 포집하는 것은 국내 최초 시도"라며 "석유화학산업 탈탄소화를 현실로 앞당기는 출발점"이라고 자평했다. 그러면서 "현재 연구를 진행 중인 각종 탄소 활용 기술과 이번 실증 결과를 토대로 친환경 기술 경쟁력 확보에 박차를 가할 방침"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

