코스포, 세종시·세종상의와 창업 생태계 강화 '맞손'

세종시 창업·벤처기업 발굴·육성 협력

스타트업 5곳도 세종시와 개별 협약

"지역 상생·공공 혁신 모델 확산"

코리아스타트업포럼은 지난 6일 세종시 공동캠퍼스 일대에서 세종특별자치시·세종상공회의소와 거브테크 혁신 및 지역 창업 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 세종시 창업생태계를 강화하는 것을 목적으로 추진됐다. 이들은 ▲세종시 창업·벤처기업 발굴 및 육성 ▲창업지원 프로그램 공동 기획·운영 ▲창업 생태계 정보 공유 및 홍보 협력 ▲오픈이노베이션 촉진 ▲컴업 등 글로벌 진출 기회 확대 등 지속가능한 지역 창업 생태계 조성을 위해 협력하기로 했다.

코리아스타트업포럼은 6일 세종시 공동캠퍼스에서 세종특별자치시·세종상공회의소와 거브테크(Gov-Tech) 혁신 및 지역 창업 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 코리아스타트업포럼

이날 도도한콜라보·마엇·부스터랩·스카이큐브·윌체어 등 코스포 회원사를 비롯한 5개 스타트업은 세종시와 별도 협약을 체결했다. 이들 기업은 세종시와 함께 스타트업 성장 지원을 위한 실질적 협력 활동을 추진하고 세종시 혁신정책 및 주요 사업과 연계한 협력 과제를 발굴하기로 했다. 세종시의 창업 인프라를 활용해 창업 지원 및 사업화를 촉진하고 창업가와 지역 인재가 지속해서 성장할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

코스포는 앞으로 세종시의 창업 생태계 활성화를 비롯해 회원사 및 지역 창업기업 간 네트워크를 강화하는 한편 지역 상생과 창업가 중심의 공공 혁신 모델 확산을 이어갈 방침이다.





한상우 코리아스타트업포럼 의장은 "코스포는 앞으로도 지역 혁신기관과의 협력을 확대해 창업가의 도전이 존중받고 지속 가능한 혁신 생태계가 확산할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

