"中 자동차산업 출혈경쟁…전기차 흑자기업은 4곳뿐"

중국 자동차 산업의 공급과잉과 출혈 경쟁이 심화하는 가운데 상황이 장기화할 가능성이 있다는 분석이 나왔다.

10일 한국자동차연구원이 발표한 '중국 자동차 산업의 역설, 내권(內卷)'에 따르면 지난해 중국의 완성차 생산능력은 연간 5507만대로 내수 판매량(2690만대)의 2배에 달했다. 내권(內卷)이란 안으로 말려 들어간다는 뜻으로 소모적인 출혈 경쟁이 지속되고 산업 전반의 질적 향상은 이뤄지지 않는 상태다.

일정 규모 기업을 대상으로 한 중국 자동차산업 평균 가동률은 지난해 기준 72.2%로 나타났으나 조사 대상을 전체 등록 제조사로 확대하면 실질 가동률은 50% 내외로 추정됐다. 일반적으로 75% 이하면 과잉설비로 간주한다.

중국 자동차 산업의 공급과잉으로 완성차업계는 수익률이 저하했다. BYD를 비롯한 주요 전기차 제조사의 평균 차량 판매가격은 2021년 3만1000달러에서 지난해 2만4000달러로 하락했고 완성차 업계 수익률은 2017년 8%에서 2024년 4.3%로 반토막 났다.

중국 전기차 제조사 130곳 가운데 지난해 흑자를 기록한 업체는 BYD·테슬라차이나·리오토·지리사 등 4곳에 그쳤다. 글로벌 컨설팅업체 알릭스파트너스는 약 15개사 만이 2030년까지 재무적으로 생존 가능하다는 전망을 내놓기도 했다.





이에 중국 정부가 전기차를 전략산업 목록에서 제외하는 등 산업 재편에 나섰으나 사태가 장기화할 가능성이 있다고 보고서는 분석했다. 보고서는 "과거와 달리 중국의 자동차산업은 시장 메커니즘의 원활한 작동에 방점을 두고 있다"며 "세분화한 시장상황과 첨단산업으로서의 상징성을 고려하면 앞으로도 정부의 직접 개입은 제한될 전망"이라고 했다.





