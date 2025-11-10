파주시-전문건설협회, 지역 건설산업 활성화 위한 상생 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 지역 업체 우선 참여로 '100만 자족도시' 건설 기반 마련

체불임금 방지·지역 건설노동자 우선 고용·자재·인력 사용 권고 등

경기 파주시와 대한전문건설협회 경기도회 파주시운영위원회(이하 '파주시 전문건설협회')는 지역 건설산업 활성화를 위한 상생 업무협약을 체결하고, 관내 건설 경기 부양을 위해 적극 협력하기로 뜻을 모았다.

김경일 파주시장(오른쪽)이 대한전문건설협회 경기도회 파주시운영위원회와 지역 건설산업 활성화를 위한 상생 업무협약을 체결하고 있다. 파주시 제공

AD

이번 협약은 지속되는 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 전문건설업계를 지원하고, 파주시가 역점적으로 추진 중인 대규모 개발 사업에 지역 기업의 참여를 확대하기 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 ▲산업안전 문화 확산 ▲체불임금 방지를 위한 지원 ▲지역 건설노동자의 우선 고용 및 지역 건설기계의 우선 사용 ▲지역 건설산업체의 공동수급체 참여 적극 권장 등이다.

김경일 파주시장은 "이번 상생 협약은 지역 건설산업에 실질적인 도움을 주고, 100만 자족도시 파주를 건설하는 데 중요한 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 지역 전문건설업계와 긴밀히 소통하며 지역 경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

파주시 전문건설협회 관계자는 "파주시의 적극적인 지원 의지에 감사드린다"며 "지역 업체들의 어려움을 해소하고, 품질 높은 시공으로 파주시 발전에 기여할 수 있도록 회원사들과 함께 노력하겠다"고 화답했다.





AD

이번 협약은 지난 7월 22일 한국노총과의 '이동시장실'에서 논의된 건설업계의 주요 노동 현안 및 지역 건설산업 활성화 건의사항에 따른 후속 조치로 추진됐다. 양 기관은 이번 협약을 시작으로 정기적인 간담회 개최 등 지속적인 소통과 협력을 이어가며, 지역 건설산업 활성화라는 공동의 목표를 달성해 나갈 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>