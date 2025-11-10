"겨울 대표 간식"… 롯데마트, 국산 품종 '호풍미 고구마' 본격 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국산품종으로 달콤한 맛과 부드러운 식감 특징

롯데마트가 '호풍미 고구마' 한 박스(1.5kg)를 오는 13일부터 19일까지 5990원에 판매한다고 10일 밝혔다. 호풍미 고구마는 전북 김제에서 수확한 고구마로, 총 200t을 들여와 내년 1월까지 판매할 계획이다.

호풍미는 기존 외래 품종인 '베니하루카'를 대체하기 위해 개발된 국산 품종으로, 폭염·가뭄 등 이상기후에도 안정적인 수확량을 보이는 것이 특징이다. 또한 병해충에 강하고 저장성이 뛰어나 재배 효율이 높아 산지 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 실제로 농촌진흥청에 따르면 지난해 기준 호풍미는 국내 고구마 재배면적의 8.5%를 차지했으며, 우수한 품질과 재배 안정성으로 재배 면적이 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점 채소 코너에서 국산 품종 '호풍미 고구마'를 홍보하는 권상문 MD(상품기획자)의 모습. 롯데마트 제공.

이 고구마는 밤고구마와 호박고구마의 장점을 동시에 갖춘 품종이다. 자주색 껍질을 지닌 외관은 밤고구마와 유사하며, 속은 짙은 노란색을 띠어 호박고구마의 달콤한 맛과 부드러운 식감을 느낄 수 있다.

아침 기온이 10도 아래로 떨어지며 쌀쌀한 날씨가 이어지고 있어 겨울철 대표 간식인 고구마 수요는 빠르게 늘어날 것으로 기대된다. 실제로 지난달 기온이 급격히 낮아진 18일부터 7일까지 롯데마트의 고구마 판매량은 전년 동기 대비 약 20% 신장한 것으로 나타났다.

롯데마트는 고구마 외에도 국산 품종 사과를 운영하고 있다. 외국으로 빠져나가는 농산물 종자 사용료를 줄이고 국내 농가의 수익 보전을 위하는 'K-품종 프로젝트'의 일환이다. 국내 사과 시장은 외래 품종인 '후지' 중심으로 형성돼 있다. 농협중앙회가 지난해 11월 발표한 '사과 주산지 및 품종 변화 분석' 자료에 따르면, 2023년 기준 '후지' 품종의 출하 비중은 전체의 52%로 가장 높았다.

롯데마트는 국산 사과 품종의 경쟁력 강화와 품종 다변화를 위해 '아리수', '감홍' 등 국산 품종을 도입해 판매하고 있다. 롯데마트는 오는 12일까지 '아리수 사과(4~7입/봉)'를 1만 4990원에, '황금당도 감홍 사과(4~6입/봉)'를 엘포인트 회원 대상으로 농할 20%를 적용해 1만 9920원에 선보인다.





권상문 롯데마트·슈퍼 채소팀 MD(상품기획자)는 "최근 이상기후로 인해 농가의 재배 환경이 어려워지는 가운데, 국산 품종 농산물을 확대해 국내 종자 산업 경쟁력 강화와 농가 소득 증대에 기여하겠다"며 "앞으로도 소비자들이 안심하고 즐길 수 있는 고품질 K-품종 농산물 판매에 힘쓰겠다"라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

