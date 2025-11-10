광주, 신산업선 건설 시동…국가철도망 반영 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일 정책토론회서 추진 계획 공유

AI·미래차 산업축 본격 논의

광주시가 국가철도 '광주 신산업선' 건설 논의를 본격화한다.

광주시는 오는 13일 오후 2시 빛그린 국가산단 내 노사동반성장지원센터 대회의실에서 '국가철도 광주 신산업선 건설을 위한 정책토론회'를 연다고 10일 밝혔다.

광주 신산업선 노선도. 광주시 제공

이번 토론회는 광주시가 추진 중인 인공지능(AI)·미래 모빌리티 산업 육성과 국가균형발전 전략을 공유하고, '광주 신산업선'의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 공감대 형성과 의견수렴을 위해 마련됐다.

주제 발표에서는 대구정책연구원이 제3차 국가철도망 구축계획(2016년 고시)에 포함된 대구 산업선 추진 현황을 소개하고, 광주시는 제5차 국가철도망 구축계획 신규 사업으로 건의한 광주 신산업선 추진 경과를 발표한다.

이어 최동호 광주대 교수를 좌장으로 국가철도망 검토기관, 한국산업단지공단 광주지역본부, 학계 등 전문가 6명이 참여해 광주 신산업선의 국가철도망 반영 필요성 등을 중심으로 토론을 진행한다.

'광주 신산업선'은 광주 서북·서광산 지역을 관통하는 노선으로, 광주연구개발특구~진곡·하남산단~광주송정~평동산단~빛그린·미래차 국가산단을 잇는다. 광주 지역 산업단지의 90%가 몰린 핵심 구간이다.

빛그린국가산단과 미래차국가산단은 이재명 대통령의 지역공약인 'AI 모빌리티 국가시범도시 조성'과 직결되는 핵심 사업으로, 신산업선 구축 시 지역 산업·물류 효율성이 크게 높아질 것으로 기대된다.





또 전남·북이 추진 중인 서해안선(새만금~영광~목포)과 연결될 경우, 국토 서남권 산업·교통의 중심축으로 자리 잡아 호남권 메가시티 구축의 기반이 될 것으로 전망된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

