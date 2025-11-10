2025년 사천방문의 해 기념, 조훈현VS이창호 스페셜매치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 16일 팬 사인회, 17dlf

항공우주과학관서 스페셜 매치

한국 바둑의 황금기를 이끌었던 전설이자 사제 간인 조현훈 9단과 이창호 9단이 사천에서 세월을 넘어선 특별대국을 벌인다.

경남 사천시는 2025 사천방문의 해를 기념해 한국 바둑계의 전설 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 대국은 한국기원이 주관하고, 바둑TV와 바둑TV 유튜브가 방송을 맡는다. 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치는 11월 16일부터 17일까지 이틀간 진행된다.

사천에서 전설들의 격돌, 조훈현VS이창호 스페셜매치

첫날인 16일 오후 4시에는 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이와 팬 사인회를 마련, 두 기사의 인터뷰, 질의응답, 사인 및 사진 촬영 등 바둑 팬들과 교감하는 시간을 가진다.

17일에는 항공우주과학관에서 단판 승부 형식의 스페셜 매치가 비공개로 촬영되며, 바둑TV와 유튜브 채널을 통해 11월 중 방송될 예정이다. 이번 스페셜 매치의 제한 시간은 각자 30분, 초읽기 40초 5회로 한국바둑 규칙 및 대회 규정을 적용한다.

시는 이번 특별대국이 스승과 제자의 세월을 넘어선 명승부로 많은 바둑 팬들의 관심을 끌 것으로 기대하고 있다. 특히, 바둑과 관광을 결합한 새로운 문화콘텐츠를 선보이고, 전국적인 관심 속에 '2025 사천방문의 해'를 널리 알린다는 계획이다.

조훈현 9단(1953년 영암군 출생)은 한국 바둑의 국수(國手)이자 현대 한국 바둑의 초석을 다진 '레전드'로 단순한 '위대한 기사'가 아니라 한국 바둑을 세계 정상으로 이끈 개척자이자 사상가이다.

세계 바둑계 최초 전관왕이자 국내 최초 9단인 조훈현 9단은 세계 최초 바둑 국제기전 그랜드 슬램 달성, 최다 연속우승, 국내 최초 1,000승 등 1970∼1990년대의 한국 바둑계를 사실상 지배한 황제로 누구 하나 부인하지 않는다.

그리고, 통산 타이틀 획득 160회에 49세의 나이로 삼성화재배를 우승하며 최고령 타이틀 획득 기록도 갖고 있다.

이창호 9단(1975년 전주시 출생)은 기계 같은 완벽함과 냉정한 계산력을 갖춘 한국 바둑 사에서 가장 정밀하고 완벽한 승부사로 스승 조훈현 9단의 뒤를 이은 '절대 제왕'이라고 할 수 있다.

1986년 만 11세에 입단한 이창호 9단은 14세에 최연소 타이틀을 획득하고 16세에 최연소 세계 타이틀을 거머쥐며 '한국 바둑의 완성형 천재'로 불렸다.

특히, 이창호 9단은 국내 16개 기전 사이클링 히트, 최다관왕 기록(13관왕), 세계대회 그랜드 슬램, 통산 140회 타이틀 획득 등 1990년부터 2000년대 초반까지 세계 바둑계를 지배했다.





박동식 시장은 "조훈현 9단과 이창호 9단의 대결은 한 시대를 대표하는 상징적 이벤트"라며 "사천의 문화와 관광을 전국에 알리는 뜻깊은 계기가 될 것"이라고 말했다.





