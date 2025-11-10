김병수 시장 "김포시, 인공지능·소프트웨어 분야 교육 선도 도시 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, '2025 김포교육발전특구 김포시-연세대AI·SW경진대회 개최

AI 시대형 융합역량, 창의적 문제해결경험 강조…참가자들 호평 일색

연세대 학부생 나선 멘토링 부스 인기폭발…내신부터 진로까지 조언

경기 김포시가 연세대와 손잡고 전국 규모 로봇 경진대회를 개최, 인공지능 및 소프트웨어 분야 교육의 신흥강자로 입지를 굳혔다.

김포시와 연세대(SW중심대학사업단)이 공동으로 주최한 AI·SW경진대회가 지난 9일 김포시민회관 실내체육관 및 다목적실에서 개최되고 있다. 김포시 제공

대회에 참여한 학생들은 AI 시대형 융합 역량과 창의적 문제해결 경험을 강조하는 대회에서 창의성과 잠재력을 다양하게 발휘했고, 경진대회 외에도 연세대의 진로진학부스가 열려 학생과 학부모의 폭발적인 호응을 얻었다.

김포시와 연세대(SW중심대학사업단)가 공동으로 주최한 이번 대회는 지난 9일 김포시민회관 실내체육관 및 다목적실에서 개최됐다. 이번 대회는 김포시와 연세대가 지리적 한계를 극복하고 함께 협력해 전국 초·중·고등학생들이 함께 할 수 있는 새로운 기회의 장을 열었다는데 큰 의의다.

특히 이번 대회는 경진대회뿐 아니라, 연세대 학생들이 김포 아이들의 진로 진학에 실질적인 조언을 해 줄 수 있는 장도 함께 열려 실질적인 성장을 도모하면서도 대상자의 만족도를 극대화한 대회였다는데 차별점을 두고 있다.

이날 행사장에는 전국 초·중·고 학생들이 참여한 경진대회뿐만 아니라, 다양한 체험 부스와 연세대 진로·진학 멘토링 부스에 참여하려는 시민들의 발길이 끊이지 않으며 AI·SW 교육에 대한 뜨거운 관심을 확인했다.

이번 경진대회는 참가자들에게 김포시 지도를 기반으로 관광지를 미션화하여 자율주행 경로를 설정하고 미션을 수행하게 함으로써, 대회의 교육적 효과를 높이는 동시에 김포시 관광지를 홍보하는 일석이조의 효과를 거뒀다.

특히, 교구(스파이크 프라임)를 활용하여 단순한 코딩 실력 겨루기를 넘어 AI 시대형 융합 역량 강화와 창의적인 문제해결 경험을 강조하는 대회인만큼, 참가 학생들은 대회에서 요구하는 교구를 조립하고 창의적인 코딩 방향을 설계하며 실력을 발휘했다.

이번 대회는 금·은·동상의 수상팀(총 7팀)외에 특별상(2팀)을 선정해 포상의 의미를 더했다. 초등부 특별상의 경우, 교구 조립과정의 독창성 및 색다른 공격 방식 등을 기준으로 선정해 창의적인 시도를 장려했다. 중고등부 특별상은 미션수행과정에서 고난도 미션을 완수한 팀에게 수여해 기술적인 완성도를 높이 평가했다.

이번 대회는 총상금 230만원 규모로 진행됐으며, 김포시장상·연세대SW중심대학사업단장상 등 총 9개 팀이 수상의 영예를 안았다. 금상은 SY메카닉스팀과 투모로우팀, 은상은 아레스팀과 사이저스팀, 동상은 아테네팀과 언리미티드팀, 코덱스팀, 특별상은 제로푸쉬팀, 하겐다즈팀이 수상했다.

한편, 경진대회 운영 시간 동안, 일반관람객과 참관객을 위한 AI·SW 체험 부스와 연세대학교 진로·진학 멘토링 부스는 큰 호응을 얻었다. 그중에서도 연세대학교 인공지능융합대학 학부생이 멘토로 참여한 진로·진학 멘토링 부스는 사전 참가 신청이 단시간에 마감될 정도로 큰 인기를 끌었다. 약 30여명의 학생이 멘티로 참여했으며 내신, 생기부, 수능 등 학업 고민부터 인공지능 및 컴퓨터과학과와 관련된 진로 질문, 학습계획 및 스트레스 관리방법 등 다양한 분야에 걸친 심도 있는 멘토링이 진행됐다.

또한, AI·SW체험부스는 로봇축구, AI오목, AR양궁, 로봇컬링, ICT런닝 등 연령과 무관하게 모두가 즐길 수 있는 다양한 체험 콘텐츠를 제공하여 대회 참가자뿐만 아니라 일반시민에게도 즐거운 축제의 장이 됐다.





시 관계자는 "이번 경진대회는 김포시가 미래 인재 양성의 요람이자 AI·SW 교육을 선도하는 도시로 나아가고 있음을 보여주는 중요한 계기"라며 "앞으로도 연세대학교와 협력해 AI기반 교육환경 조성에 앞장서겠다"고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

