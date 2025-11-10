'거창·푸라 계절 근로 모델' 필리핀 전국 확산 선언

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6개 중앙부처 공동 선언에 푸라시장 근로자

공식 초청, 계절 근로 전국 확산 합의문 발표

경남 거창군은10일 필리핀 마닐라에서 개최된 계절근로자 제도 이행을 위한 공동합의문 서명식에서, 필리핀 정부가 거창군과 푸라시의 '거창 형 계절근로자 모델'을 공식화하고, 전국 확산을 위한 6개 부처 공동합의문을 발표했다고 밝혔다.

이번에 체결된 공동합의문은 필리핀 계절근로자의 한국 파견 과정에서 안전성, 합법성, 체계적 관리, 근로자 보호를 강화하는 필리핀 중앙정부 차원의 종합 기준을 담고 있다.

필리핀 푸라시장 거창군 방문 단체 사진.

서명식은 필리핀 이주노동부(DMW)가 주관했으며, 이민국(BI), 외교부(DFA), 농무부(DA), 법무부(DOJ), 내무·지방정부(DILG) 6개 중앙부처와 주필리핀 대한민국 대사관, 푸라시장을 초청한 가운데 진행됐다.

행사에는 필리핀 지방정부로서는 유일하게 존 폴 발모레스 푸라시장과 11월 중 거창군으로 입국할 필리핀 계절 근로자들도 공식 초청받아 참석했다. 이는 거창군과 푸라시가 함께 추진해 온 계절 근로 협력체계가 필리핀 정부로부터 우수사례로 인정받고 전국 확산 모델로 만들기 위한 자리가 되었다.

앞서 지난 10월 29일, 제32차 APEC 회의 참석차 방한한 한스 레오 칵닥 이주노동부 장관은 첫 공식 일정으로 거창군을 방문해 운영 현황을 직접 확인하고, 근로자 복지와 근무환경 관리 측면에서 선도적인 사례라고 평가한 바 있다.

이주노동부는 이번 공동합의문 서명식에서 거창군과 푸라시가 구축해 온 협력체계에 대해 다시 한번 언급하고, "브로커 개입 없이 지방정부 간 협력으로 운영되는 모델은 계절근로자의 안전한 파견·근무 환경을 마련하는 대표적 모범사례"라고 공식적으로 밝혔다.





구인모 군수는 "앞서 칵닥 장관의 거창 방문에 이어, 필리핀 중앙정부 행사에서 우리 거창·푸라 모델이 공식 거론된 것은 매우 뜻깊고 신뢰를 계속 쌓아갈 필요가 있다"며, "거창군은 앞으로도 필리핀 정부, 푸라시와 긴밀히 협력해 근로자와 농가가 모두 만족하는 지속 가능한 국제 인력교류 모델을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

