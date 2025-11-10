한국해양수산개발원-강원대학교, 해양수산·지역 발전 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학·연 협력 강화로 지속가능한 해양산업 생태계 조성·지역경제 활성화 추진

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 강원대학교(KNU, 총장 정재연)와 지난 7일 강원대학교 춘천캠퍼스에서 해양수산과 지역 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

한국해양수산개발원이 강원대학교와 해양수산·지역 발전 업무협약을 체결하고 기념촬영하고 있다. 한국해양수산개발원 제공

이 협약은 해양수산 분야의 연구·정책 역량을 지역 발전과 연계해, 지속가능한 해양산업 생태계 조성과 지역경제 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 두 기관은 △학술행사 공동 개최를 통한 연구와 학술 성과 공유 △해양수산·지역경제 현안에 대한 공동연구 수행과 정책 대안 마련 △구성원 간 교류와 해양수산 교육 프로그램 활성화 등 정책 연구와 지역 발전을 연계하는 학·연 협력 체계를 구축할 계획이다.

협약식에 참석한 정재연 강원대학교 총장은 "강원대학교는 강원특별자치도의 국가거점국립대학으로서, 이번 협약을 통해 국가 해양수산 정책과 지역 산업이 상생 발전하는 학연협력 모델을 만들어가겠다"며 "두 기관이 축적한 연구역량과 인적 네트워크를 기반으로 지역과 국가의 지속가능한 성장에 기여하겠다"고 말했다.





조정희 한국해양수산개발원 원장은 "이번 협약은 두 기관이 각자의 전문성과 자원을 바탕으로 지속적인 협력과 교류를 이어갈 수 있는 의미 있는 출발점"이라며 "KMI는 강원대학교와 협력해 학술 교류·연구협력·인재양성 등 다양한 분야에서 협력의 폭을 넓혀, 해양수산과 지역이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.





