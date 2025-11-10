세종시, 장군면 일원서 '한글 막걸리의 풍류 프로젝트' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한글 막걸리와 유생 체험 등 다채로운 행사 진행

한글문화 도시 세종의 아름다움을 담아낸 '한글 막걸리'를 수려한 자연경관 속에서 즐길 수 있는 특별한 행사가 추진된다.

세종시에 따르면 오는 15일 오후 1시부터 5시까지 장군면 금벽정 일원에서 '한글 막걸리, 한 잔의 풍류' 행사가 진행된다.

한글 특화 상품인 한글 막걸리 홍보를 통해 한글문화 도시 세종의 인지도를 높이고, 역사적이면서 뛰어난 풍경을 자랑하는 금벽정 문화공간을 활성화하기 위해 마련됐다는 것이 관계자 설명이다.

이날 행사장에선 명품 경관을 자랑하는 금벽정을 배경 삼아 한글의 매력을 녹여낸 복순도가의 한글 막걸리를 맛볼 수 있고, 훈장에게 배우는 한글 쓰기와 유생체험, 제기차기와 장기를 비롯한 전통놀이, 두부김치 등을 판매하는 금암리 마을 먹거리 장터 등 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 프로그램도 열린다.

참가는 오는 13일까지 시 누리집 공지사항에서 관련 홍보물 속 정보무늬(QR) 코드로 신청하면 된다. 사전 신청은 선착순 200명으로 제한하지만, 현장을 찾아오는 시민도 행사에 참여할 수 있다.

최민호 세종시장은 "깊어가는 가을날 수려한 풍광을 즐기면서 조선 시대 선비가 즐겼던 풍류를 가족과 함께 즐기는 추억의 하루가 되길 바란다"고 말했다.





한편, 17세기에 건립된 금벽정은 조선시대 유림들이 자연 속에서 서로의 학문과 사상을 나눈 정자로, 올해 9월 복원을 끝내고 관광객들에게 선보이고 있다.

