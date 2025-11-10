빈집이 도서관·카페로…서울시, 빈집활용 공모전 수상작 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빈집활용 건축디자인 공모전 5개 당선작 선정



방치된 빈집이 마을 도서관, 예술인 레지던시, 마을 카페 등 주민 편의시설로 탈바꿈한다.

서울시와 SH가 지난달 진행한 빈집활용 건축디자인 공모전에서 대상을 수상한 '비콘 라이브러리(Beacon Library)'. 서울시 제공

서울시는 서울주택도시개발공사(SH)와 지난달 20일~22일 진행한 '빈집활용 건축디자인 공모전'에서 5개 당선작을 선정했다고 10일 밝혔다.

공모전에는 신진건축가 17개팀, 대학생 27개팀이 참여해 44개 작품을 출품했고 활용성, 창의성, 완성도 등을 기준으로 평가해 2차 심사를 거쳐 빈집을 실질적으로 활용할 수 있는 작품을 선정했다.

대상은 마을의 중심에서 사람을 모으고 등대처럼 빛을 비추는 공간으로 마을 도서관을 디자인한 미아동 '비콘 라이브러리(Beacon Library)'가 수상했다. 최우수상은 '미아동 그루터기 도서관', 우수상은 3개 작품 △독산동 도시 속 작은 지붕 △옥인동 레지던시 △옥인동 담장안뜰이 선정됐다.

빈집활용 공모전 시상식 전시회 포스터. 서울시 제공

공모전 시상식은 오는 14일 SH 대회의실에서 진행된다. 대상 수상팀에 500만 원을, 5개 수상팀에 총 1100만 원 상금이 수여된다. 17일부터 21일까지 5일간 시민들이 수상작을 자유롭게 관람할 수 있도록 마련한 SH 지하1층 공간에서 전시를 진행할 예정이다.

시는 수상작 중 실현 가능한 디자인을 2026년 서울시·SH 빈집 활용 프로젝트에 반영하고 자치구와 협력해 실제 빈집 정비사업으로 이어지도록 추진한다.





최진석 서울시 주택실장은 "대학생과 건축가들의 참신한 아이디어로 빈집 활용에 대한 새로운 가능성과 건축적 가치가 확산되길 기대한다"며 "앞으로 빈집이 새롭게 변신해 지역에 활력을 불어넣을 수 있도록 공모전 등 다양한 사업을 추진하고 정책에 반영하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

