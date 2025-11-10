6년 보존처리 거친 창덕궁 '일월오봉도', 11일 첫 공개

국립고궁박물관 궁중서화실 개편
"헌종이 수집한 왕실 인장도"
해와 달, 다섯 산봉우리, 소나무, 파도. 조선 왕의 권위를 상징하는 '일월오봉도'가 6년간의 보존처리를 마치고 관람객을 만난다.
국립고궁박물관은 궁중 서화 상설전시실 개편을 마치고 11일부터 새 전시를 연다고 10일 밝혔다. 이번에 공개하는 일월오봉도 병풍은 창덕궁 인정전을 장식했던 것이다. 2016~2021년 국립문화유산연구원에서 보존처리를 거친 뒤 처음 공개된다.
일월오봉도는 왕의 집무 공간과 행차 장소마다 놓였다. 일제강점기 창덕궁 인정전에서 일본풍의 봉황도와 서수 그림으로 바뀌었는데, 1964년 인정전 복원 때 다시 걸렸다.
'강남춘의도 병풍'도 처음 공개된다. 중국 양자강 이남 강남의 봄 풍경을 상상해 그린 작품이다. 강남은 수려한 산수와 오랜 역사를 바탕으로 독자적인 문화가 발달해 조선 시대 문인들에게 이상적인 도시로 여겨졌다. 19세기 궁중에서도 강남을 주제로 한 서화 애호 풍조가 이어졌다. 고궁박물관은 이 작품을 2022년 구매해 보존처리를 마쳤다.
역대 왕들의 어필각석과 현판도 새롭게 전시된다. 태조의 어필각석, 선조의 어필현판 등 임금의 글씨를 돌에 새기거나 문 위에 거는 형태로 만든 작품들로, 왕실 서예의 면면을 엿볼 수 있다.
인장에 관심이 컸던 헌종이 선대 왕들의 인장을 수집하고 정보를 모아 만든 '보소당인존'도 전시된다. '보소당'은 헌종의 당호로, 그가 수집한 인장을 '보소당 인장'이라 부른다. 1900년 덕수궁 화재로 대부분 소실됐으나 고종 때 다시 본떠 새겼다고 전해진다.
고궁박물관은 미디어 콘텐츠도 새롭게 선보인다. 전시 도입부에서는 '요지연도' 속 서왕모의 연회에 초대받은 신선들의 모습을 담은 영상이 관람객을 맞는다. 별도 공간에서는 아침부터 밤까지 시간 흐름에 따라 '십장생도', '연지도', '죽석도' 등 궁중 서화를 차례로 감상할 수 있다.

